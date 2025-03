Ona je objasnila i da prije nego je MANS objavio dvije istraživačke priče da su neke podatke dali tužilaštvo za koje su znali da ih oni nemaju.

Izvor: MINA

Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković kazala je da postoji direktna veza između Đorđija Pavićevića i Alelsandra Mijajlovića u švercu cigareta, pišu Vijesti.

"Marke cigareta koje je naručivao Mijajlović sudeći prema Skaj komunikaciji, uvoze samo firme koje su radile sa Đokom Pavićevićem. Skaj komunikacija pokazuje da Mijajlović uvozi cigarete sa ciljem šverca, a podaci pokazuju da te cigarete uvozi preko komapanija i preko Đoka Pavićevića. To je važno da vidimo kako je onda Pavićević napravio falsifikovane papire za te cigarete Mijajlovića, jer ih je Mijajlović nabavio za šverc. Postoji direktna veza između Pavićevića i Mijajlovića", rekla je Ćalović Marković u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti.

Ona je objasnila i da prije nego je MANS objavio dvije istraživačke priče da su neke podatke dali tužilaštvo za koje su znali da ih oni nemaju.

"Konkretno kada su u pitanju neki brodovi iz 2021. godine... To smo im (tužilaštvu) dali prije Nove godine. Nismo im dali samo podatke o brodovima nego i neke druge podatke koje ćemo kasnije objaviti - ko su bili vlasnici brodova, kakvi su poslovi vlasnika tih brodova, sa kim su povezani i drugo", kazala je Ćalović Marković.

Istakla je i da je važno napraviti veze između predmeta jer joj se čini da ne postoje, a misli na veze između predmeta Pavićevića i Mijajlovića.

"Tužilatvo vodi dva predmeta - jedan vezan za brod a drugi na osnovu Skaj komunikacije vodi istragu protiv Mijajlovića u vezi s tim da je nabavljao cigarete iz UAE i da ih je nabavljao s ciljem da ih prošvercuje", rekla je.

Dodala je i da još nije podnijeta optužnica protiv Mijajlovića i da se Pavićević brani sa slobode i da nije u pritvoru "uprkos ogromnoj šteti koja je nastala u iznosu od oko 500 miliona eura u vidu nenaplaćenih akciza".

Ćalović Marković je kazala da se nakon dva sastanka Radne grupe, koju je formiralo Ministarstvo finansija, pošla do Slobodne zone Luka Bar kako bi vidjeli na licu mjesta kava je situacija.

"Samo jedan primjer - na magacinu u kome se nalaze zaplijenjene cigarete vrijedne stotine miliona nalazi se ključ sa spoljašnje strane, a nema kamere. Možete da zamislite onda kakvi su sve sistemski nedostaci...", istakla je Ćalović Marković.

Kometarišući izjavu premijera Milojka Spajića da je u švercu cigareta državni budžet nepovratno oštećen, Ćalović Marković je rekla da je zabrinuta zbog te izjave, prenose Vijesti.

"Država mora da se pozabavi time da svi koji su stekli imovinu zahvaljujući kriminalnmim djelatnostima da im ta imovina bude oduzeta i vraćena u budžet. Ovakva izjava premijera može da navede na zaključak da ova Vlada nema namjeru da se bavi time ili da on smatra da treba podvući neku crtu i ne postavljati više pitanje o tome. Nadam se da je to još jedna u nizu njegovih nepreciznih izjava i nadam se da će to demantovati..."

Istakla je i da nakon pada vlasti DPS-a "više niko ne priča o švercu cigareta".

"Zašto? Pozivam sve poslanike aktuelne vlasti da pokažu da su zaiteresovani da će da rade ono što su rekli da će - da se bore za šverc cigareta, a ne da neki ljudi povezani sa njima preuzimaju taj šverc cigareta..." rekla je Ćalović Marković.

Ćalović Marković je kazala i da smatra da je broj novozaposlenih u javnoj upravi i državnim preduzećma mnogo veći od zvaničnih podataka.

"To je vjerovatno samo podatak vezano za javnu upravu, a ne uključuje zaposlene u državnim preduzećima. Premijer nemoguće da to ne zna s obzirom na to da je uticaj toga na budžet ogroman. Ne vjerujem da nema tu informaciju. Premijer (Spajić) nas je mnogo puta oko nekih stvari obmanuo. Ali to nije uradio samo ovaj premijer. Sve više u posljednjih nekoliko godina doživljavamo da političari na javnoj sceni iznesu stvari koje nije tačne i da nakon što se ispostavi da nisu tačne nema posljedica...". kazala je Ćalović Marković.