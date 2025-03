Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se oglasio nakon uslova Rusije za prekid vatre sa Ukrajinom.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio uslove za prekid vatre sa Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik je bio vrlo oštar prema ruskom predsjedniku, smatra da manipuliše i da se "plaši" Donalda Trampa.

"Svi smo čuli vrlo predvidljivu izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina, koristio je vrlo manipulativne riječi na temu prekida vatre. On pokušava da postavi svoje uslove o prekidu vatre kako bi to odložio, a kasnije i odbio. Ruski predsjednik je preplašen da to direktno kaže gospodinu Trampu", oštar je bio Zelenski.

Šta je rekao Putin o uslovima prekida vatre?

“Slažemo se sa predlogom o prekidu vatre, ali naša pozicija se bazira na pretpostavci da će ta obustava voditi ka konačnom primirju. Postoje određene nijanse. Postoje mnoga pitanja kako bi se implementirao prekid vatre i ko bi to kontrolisao”, objasnio je svoj stav predsjednik Rusije.

Putin je potom naveo još par stvari za koje smatra da moraju da se potvrde u sklopu pregovora o prekidu vatre. Ističe da je ključno da se taj period ne iskoristi da se Ukrajina naoruža i pripremi za potencijalni nastavak borbe nakon tih 30 dana primirja.

Takođe, kao jedan od gorućih problema navodi situaciju u Kursku. Podvukao je da su to “tehnička” pitanja o kojima mora da se pregovara i da bi volio da o tome razgovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.