MIKIJA BEG IZ ZADRUGE KOŠTA 50.000 EVRA, A KOD KUĆE GA SAČEKALI PROBLEMI: Ušao u rijaliti za 150.000 €‎ i nije izdržao!

Miki Đuričić je diskvalifikovan iz Zadruge i produkcija će ga tužiti, a navodno kod kuće ima ozbiljnih problema zbog bekstva.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miki Đuričić je nedavno pobegao iz Zadruge, zbog čega je diskvalifikovan iz rijalitija i produkcija će protiv njega pokrenuti tužbu i tražiti odštetu od 50.000 evra, ali to nije sve. Navodno je "pčelar iz Kupinova" u ozbiljnom problemu zbog supruge Angeline s kojom ima ćerku, a koja mu navodno preti razvodom.

"Lepo kažu, vuk dlaku menja, ali ćud nikako. Džabe je Miki onoliko obećavao da neće bežati iz rijalitija, govorio da sada ima ozbiljan razlog da ostane, da se bori za budućnost ćerkice... Džaba on ima želju, kad nema snagu i volju. Nema njemu pomoći. Ranije su uspevali da ga zaustave, ali sada su ga pustili da pobegne. Ako ćemo realno, nije ni bio nešto aktivan i zanimljiv. Probudi se, pa se ugasi i tako u krug. Bleda kopija onog sjajnog komentatora koji je nekada bio. Utihnuo je kao rijaliti igrač, nije više za taj format, a možda se okuražio, jer je deo para dobio unapred. To je ostavio ženi, pa se, kad je bežao, vodio mišlju da nije baš za džabe bio unutra. A to što će sad morati da plaća penale, 50.000 evra, to nikom ništa. Angelina samo što nije doživela nervni slom. Imali su planove da taj novac da ulože u pametne stvari, ali sad je sve to palo u vodu. Čak mu je u jednom momentu rekla da će ga ostaviti ako se ne promeni i ne uozbilji. Ona žena radi u školi, trudi se, a on se nije opametio ni kad je postao roditelj. Njoj ne treba drugo dete, nego muž koji je odgovoran i ozbiljan. Mislim da će u narednom periodu njih dvoje tek voditi ozbiljne razgovore, pogotovo što, kako čujem, on nije trebalo da ostane do kraja rijalitija već samo do februara, ali gospodin nije mogao za masne pare da izdrži mesec dana", otkrio je izvor za "Svet".

Za Mikija se pisalo da će navodno dobiti 150.000 evra za ulazak u Zadrugu 6, a za svaki rijaliti ranije je govorio da mu je "poslednji". Da li je ovo (bio) poslednji i da li će se ponovo vratiti u Belu kuću dok traje šesta sezona, ostaje da vidimo.

