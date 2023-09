ISPLIVAO SNIMAK ŽESTOKE SVAĐE ANE I KAČAVENDE! Ćurčićeva urla na sav glas, kuma zaprijetila - Otkrivena ISTINA! (VIDEO)

Do javnosti je dospeo snimak telefonskog razgovora i žestoke svađe između nekadašnjih bliskih prijateljica Ane Ćurčić i Milene Kačavende.

Izvor: Instagram/ana_curcic_official/milenaacademy

Ana Ćurčić bila je učesnica šeste sezone Zadruge u koju je ušla kada ju je tadašnji nevječani suprug Zvezdan Slavnić prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ani je tada velika podrška bio Aca Bulić, kao i prijateljica koju je zvala kuma, Milena Kačavenda. Ipak, nakon izlaska iz rijalitija, prijateljice su prekinule kontakt, a onda je Milena ušla u Zadrugu Elita.

Milena ne prestaje da iznosi nepoznate detalje o odnosu sa bivšom prijateljicom Anom, koja ju je kako navodi, izdala i pokušala da uvuče u ozbiljnu prevaru. Po riječima Kačavende, Ana je imala ozbiljan plan sa Acom Bulićem da pobijedi u rijalitiju, ali su se stvari izmakle kontroli jer je Milena previše pričala ono što im nije odgovaralo te su je "sklonili" sa strane. Marko Đedović tvrdi da je od antifanova bivše žene Zvezdana Slavnića dobio materijal koji će je ogoliti do kostiju i da su mnogi razgovori dvije kume bili snimani sve vrijeme, kao i da će se uskoro pokazati šta je zapravo istina.

Kurir je došao u posjed Mileninog i Aninog razgovora koji se dogodio nakon njenog izlaska iz šeste sezone, kada su se uveliko posvađale i bile na ratnoj nozi. U prvom razgovoru Ana iz sveg glasa urla na svoju drugaricu dok Milena priča smireno - "A šta sam ja tebi koji ku*** uradila? Hoćeš da mi se skineš sa vrata više?", urlala je Ana.

"Apsolutno ništa", rekla je Kačavenda, a Ana je nastavila: "Da li sam ispala čovjek i ništa nisam uradila? Zašto me non stop prozivaš? Konstantno ćutim i ništa ne govorim, zašto kažeš ljude i medije o meni, evo pitam te drugarski?".

Pogledajte 00:58 Ana urla na Kačavendu Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

"Šta me pitaš?" pitala je Milena, dok je Ana vikala: "Zbog čega toliko lažinjaš za mene i preuveličavaš non stop? Hoću da mi daš odgovor jer sam to zalužila! Pozvala sam te u najboljoj namjeri da budeš tu kao prijatelj a ispala si mi najgori neprijatelj".

"Ja ti ispala najgori neprijartelj", ponovila je Kačavenda, dok je Ana bijesnila - "Da, ti! Šta je tvoj problem".

U drugom razgovoru Milena pokazuje zube na prijetnje svoje drugarice i brutalno uzvraća - "Da ti kažem ovako, još jednom me pozovi da mi se izdereš i kažeš šta da radim, ili da mi prijetiš, biće ti poslednje", rekla je Milena.

"Nisam ja tebi prijetila, evo ti meni sada prijetiš", pravdala se Ana, a Milena je poručila: "Zaobiđi me u širokom luku, ja ti lijepo kažem još jednom, zaboravi moj broj, ne diraj me, ne diram te. Te tvoje egzibicije trpjeti neću".

"Koje egzibicije", pitala je Ana, Milena joj je odgovorila - "Ti ćeš mene da zoves da mi se brecaš i dereš: 'Hoćeš ja tebi da pokažem?', hajde baš pokaži mi".

"A šta radiš ti? A šta radiš? Odgovori mi na pitanje, zašto lažeš tolilo", prekidala je Ana koja je nedavno podnijela 28 tužbi.