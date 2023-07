ZVEZDAN SLAVNIĆ DOBIO ZABRANU PRILASKA: Evo šta stoji u prijavi Anđele Đuričić - kazna i do 5 godina zatvora?

Zvezdan Slavnić dobio je zabranu prilaska svojoj bivšoj djevojci Anđeli Đuričić.

Zabrana je navodno izrečena automatski nakon što je Anđela Đuričić podnijela krivičnu prijavu protiv svog bivšeg dečka Zvezdana Slavnića. Anđela je otišla u Crnu Goru nakon raskida sa Zvezdanom, a potom se vratila poslovnim obavezama koje ima na televiziji Hajp.

Nedavno se na jednom događaju pojavila u pratnji obezbjeđenja, što je njena koleginica iz Zadruge prokomentariala riječima "Umislila da je Ceca Ražnatović":

Trenutno nije poznato da li je Zvezdanu već dostavljeno rješenje o zabrani prilaska, odnosno da nema pravo da prilazi Anđeli, niti da stupi u kontakt s njom.

Zvezdan se još nije oglasio povodom navodne zabrane prilaska, a nije otkrivao ni detalje ranije prijave koju je protiv njega podnijela Anđela Đuričić jer je navodno "bio nasilan prema njoj".

Ukoliko se na sudu dokažu navodi iz njene krivične prijave, Zvezdan bi mogao biti osuđen i na do 5 godina zatvora. Za nasilje u porodici sa teškim tjelesnim posledicama, kazna zatvora može biti i do 10 godina. Imajući u vidu da je Zvezdan već ranije osuđivan, sud to može uzeti kao otežavajuću okolnost prilikom određivanja kazne.

