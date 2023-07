PODNELA TUŽBU ZA NASILJE U PORODICI, OGLASIO SE ZVEZDAN! Pale baš teške reči, usledio šok - Ana se obratila Anđeli!

Anđela Đuričić podnela je tužbu za nasilje protiv bivšeg dečka Zvezdana Slavnića koji se sada oglasio.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivša učesnica Zadruge Anđela Đuričić sve je iznenadila kada se oglasio njen advokat i saopštio da je podnela tužbu za nasilje u porodici protiv nekadašnjeg dečka Zvezdana Slavnića kog je upoznala i stupila u vezu u rijalitiju. Nakon što se oglasio Moka Slavnić, svoju stranu priče ispričao je i Zvezdan koji se obratio putem svog Tik Tok naloga.

"Imam dve stvari da vam kažem. Da se razjasni jednom zasvagda šta ja radim, a šta rade drugi. Znate svi šta se desilo, meni niko ne priča šta da govorim, odmah da kažem. Moja je želja to da više nikada ne spomenete njeno ime u mom lajvu. To ja lično želim. Nit me neko nagovara, nit mi iko govori šta da radim. To je samo moja želja. Ovo je lično protiv mene i ko god misli da treba da ode kod nje, shvatiću. Sve mi je otvoreno, ali neću da vidim njeno ime da spominjete", rekao je Slavnić besno i nastavio:

"Mislim da vam je jasno zašto sam ćutao ovoliko i koliko sam ispao fer, a mnogi su do juče mi govorili malo si uradio za nju, trebalo je da uradiš više i savetovali me svaki dan nešto. Ovo je otišlo na neki nivo na koji nikada ne bih očekivao. Sa moje strane do toga nikad u životu ne bi došlo. Branio sam je i gurao sve po strani, a vi ste mi govorili kako nisam dovoljno uradio. Pričali ste da se krijemo i šta sve. Mislili ste da nisam bio iskren, a evo šta je ona uradila. Ne kažem da sam dobar, ali sam ispao fer. Tu temu zatvaramo zauvek. Jedno slovo njenog imena ne želim više da čujem", ispričao je bivši zadrugar.

Za domaće medije se povodom ove teme oglasila i Zvezdanova bivša, Ana Ćurčić. Ona je istakla da je upozoravala Anđelu da će doći do fizičkih obračuna. Ona je zaboravila na sve njihove nesuglasice i pružila podršku Anđeli u ovoj borbi.

"U startu želim izuzeti Anđelin i moj odnos kakav je bio u Zadruzi i želim je gledati kao žena ženu. Pričala sam i unutra Anđeli o tome, i znala sam šta je čeka, jer sam ja godinama bila na njenom mestu. Zbog toga sam joj i više puta rekla samo ti njemu veruj. Došlo je do toga da cela moja istina kroz koju prolazim medijski linč mesecima, a prevrće se u laži, stane na put. Pa mi je drago što je podnela krivičnu prijavu, jer se nasilju tako i staje na put", rekla je Ana za "Republiku" i dodala: "Krivo mi je što mi narod, zadrugari, a i ona sama, nisu poverovali odmah, nego se moralo desiti, da ona ovo doživi. Još jednom ću reći, niste bili u mojim cipelama i ne daj Bože da ih bilo koja žena oboju".

"Moja krivična prijava protiv Zvezdana Slavnića je još uvek u toku, iz razloga što je bilo jako puno nasilja u ova četiri i po meseca i detaljno se radi na svakom dokazu o njegovom nasilju. Moji advokati i ja se nadamo da ćemo u toku sledeće nedelje, završiti sve to, pa ću vas obavestiti o svim detaljima", rekla je Ana i za kraj istakla: "Ja moram još jednom da naglasim, da svi ženama koje su žrtva porodičnog nasilja i bilo kog nasilja nad njima, pružam podršku i naglašavam da nasilje ne smeju da trpe i da uvek prijave".