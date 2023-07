KVADRAT NA VRAČARU 5.000, A PROBLEM IM 200 EVRA? Adaktar kupuje još jednu kuću - Ja bih dnevnu sobu kao Hram Svetog Save

Adam Adaktar ponovo šokirao izjavama - dobiće još troje djece uz pomoć surogat majke kako supruga ne bi kvarila liniju, a dotakao se i nove kuće i izgleda unutrašnjosti Hrama Svetog Save

Izvor: YouTube/screenshot/Adaktarovi Pink.rs

Domaća javnost je prošle godine, zahvaljujući rijalitiju "Adaktarovi" imala prilike da zaviri u život porodice koja se proslavila kozmetičkim salonom u kojem sve dame s domaće scene rade obrve. Vidjeli smo njihovu kuću na Dedinju, automobile koje vozi "bog obrva" Adam Adaktar, koji sada otkriva da planira izgradnju još jedne kuće.

"Planiram da uzmem plac i da zidam jednu proameričku kuću. Staklo, staklo, staklo... Jedini plac koji se meni sviđa u Beogradu je plac Bijelog dvora, ali uopšte mi nije dostupan, pa sam našao nešto tu blizu. To je najljepši posjed možda čak i u Evropi", rekao je Adaktar, a onda se dotakao toga da li jedno takvo imanje može da se kupi od sređivanja obrva.

"Površno je gledati na to tako, da li se od obrva ili ne od obrva zarađuje. Naravno, od obrva se zarađuje dio novca, ali bitno je sve ono oko obrva. Mi imamo uvoz i prodaju aparata koji su jako skupi, lasera... Trenutno smo u najvećoj trgovini, tu se prodaju naši proizvodi. Ušli smo u Sjevernu Makedoniju, sad čekamo da uđemo u Hrvatsku... Jedan prijatelj mi je rekao "Svi zanati su zlatni, samo je trgovina blagoslovena". Nikada ne možeš da zaradiš onoliko koliko možeš da prodaš".

Adaktar se dotakao i teme religije, otkrio da je u crkve po svijetu išao turistički, ali da mu se dopada Hram Svetog Save.

"Bio sam skoro na nekom krštenju, dolje u Hramu Svetog Save. Divan je! Zlatan je, prelijep. Ja bih takav dnevni boravak. Ludilo! Bravo za arhitektu, poštovanje nema šta. Stvarno je fenomenalan... Vidio sam i novu kuću Mitrovića. Ja bih to samo malo veće, ali odlična je".

Nedavno se našao na meti javnosti jer je izjavio da 200 evra nisu neke pare, nakon čega su krenule kritike.

"Kvadrat na Vračaru je skoro pet hiljada evra. Znate li koliko zgrada ima na Vračaru? Koliko je to hiljada kvadrata? Znate li da su svi stanovi prodati? Postoji mnogo Srbija, ali postoji i mnogo bogata Srbija. Meni je jako žao što neko ne poznaje tu mnogo bogatu Srbiju. Hermes torba košta recimo 30.000 evra, a imate i od 300.000 evra. Richard Mille košta milion evra. Bugatti - 3 miliona", rekao je Adaktar Telegrafu i dodao:

"Rekao sam da mi je žao postoje ljudi koji prave scene zbog 200 evra, a trebalo bi da im to ne bude puno. To je bila tema, a onda sam porazmislio i stvarno 200 evra nije puno za onoga ko radi. Evo, pitajte bilo koju osobu koja radi i stvara da li mu je 200 evra puno. Ako ja poštujem svakoga, a meni ovdje dođe žena koja je možda i skupljala za moje obrve, bravo za nju! A, onda dođe neka velika zvijezda... Moj odnos prema tim ženama, recimo, najvećoj zvezdi Jeleni Karleuši i bilo kojoj drugoj ženi - isti je. To je moja klijentkinja tih sat vremena i to su iste obrve. Ali, onda dođu neke zvijezde... Nema šanse da ću je imenovati, ali ću ispričati. Dolazi iks osoba i šalje mi poruku 'moraš mi uraditi obrve'. Ja joj kažem naravno, kada želiš, a ona kaže 'ove sedmice'. Kažem, 'nije problem', jer zaista je zvijezda, 'dođi u četvrtak u pola šest, posle radnog vremena'. Dolazi iks osoba kod mene, uradimo obrve, slikamo se i ja primijetim da ta osoba ima rupice u obrvama. Kažem joj, 'hajde da ti popunim senku, izgledaće ti oči mnogo bolje i to ti je poklon od mene'. Tako sam želio, to je moj poklon. I, ta osoba dolazi do pulta i pokuša da se napravi luda. Moja djevojka joj kaže 'samo da platimo obrve'. Tada su obrve bile petsto evra. Onda sam dobio ovoliku poruku, 'da niko nikad ne sazna da sam radila obrve kod tebe'... Bio sam zbunjen, a onda skapiram - do novca je. Ne bih nikada rekao o kome je riječ".

Adam sa suprugom ima troje djece i planira još troje:

"Imaćemo još djece, samo ih neće Anđela rađati. Ona je sa rađanjem djece završila, to je kraj. Mnogo je sad zgodna da bi to tijelo neko upropastio. Kada budemo imali uslova za surogat majku to ćemo i da uradimo, u nekoj drugoj zemlji".

BONUS VIDEO: