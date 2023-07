Adam Adaktar "bog obrva" koji je u svom rijalitiju pokazao luksuznu kuću na Dedinju i skupocjene automobile, razbjesnio je izjavom na svadbi Marije Mikić

Izvor: ATA Imges/Antonio Ahel

Domaća javnost je prije nekoliko mjeseci bila preplavljena vijestima o Adaktarovima, porodici koja drži kozmetički salon za sređivanje obrva. Zbog činjenice da svim članovima porodice imena počinju na A, do toga da su u rijalitiju pokazali "suv luksuz", ali i porođaj, javnost je nerijetko komentarisala "bahatost" i novac kojim se razmeću.

Sada je Adam Adaktar, koji je bio prisutan na vjenčanju Marije Mikić, razbjesnio javnost izjavom koju je dao ispred luksuznog restorana u kojem se održavala ceremonija vjenčanja. Radi se o nedavnom događaju, kada su dvije žene koje su došle u njegov salon, bile iznenađene cijenom sređivanja obrva". Evo šta je Adam rekao:

"Ko je ružan, on je zaključan u podrumu. Iznenadio sam se koliko ima siromašnih ljudi. Dvije gospođe su došle u moj salon i kad su vidjele cijene, htjele su da izađu. Ja sam im gratis uradio obrve i to je okej, ali kada dođu ljudi koji bi trebalo da budu dio nečeg većeg i ne ponašaju se adekvatno za 100, 200 evra, nisam znao da je to toliko bitno. Nisu to tolike pare", rekao je Adam.

Vidi opis IZNENADIO SAM SE KOLIKO IMA SIROMAŠNIH LJUDI: Šok izjava Adama Adaktara razbjesnio javnost - otkrio KOLIKO NAPLAĆUJE Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

Nakon ove izjave uslijedila je lavina negativnih komentara zbog čega je ponovo reagovao, otkrio koliko često on radi u salonu, ali i koliko naplaćuje obrve.

"Meni stvarno nije jasno... ne znam šta treba konkretno da razjasnim? Nekome ni milion nije mnogo, je l' tako? Ja radim 4 dana u nedelji. Tri dana radim nove, a jedan dan stare klijente. Ti ljudi meni plaćaju moju cijenu, znači ima bogatih ljudi samo ih oni ne poznaju" rekao je Adam za Telegraf.rs i dodao: "Ako im je 200 evra mnogo, je l' im puno 400.000 za auto ili 300.000 evra za sat?".

Adaktar otkriva da on nikada nije morao da živi sa 200 evra, odnosno da u takvoj prilici nije bio, zahvaljujući prvo svojoj mami, a onda sebi. "Iskreno, nisam. Dok nisam zarađivao svoj novac moja majka je dovoljno zarađivala. A, kad sam tek počeo da radim, moje obrve su tada bile 200 evra".

Adam Adaktar je kraju otkrio i koliko koštaju "adaktarke" u njegovom salonu:

"Suštinski, ništa se kod mene ne naplaćuje drugačije nego u bilo kojim elitnim salonima po gradu. Poenta je, kod nas, samo u tome što su moje usluge skuplje nego kod većine, ali to je za nas skuplje, a za evropske standarde to je prosjek. U mom salonu obrve su 300 evra kod mojih djevojaka, a kod mene, kada ih ja radim, su hiljadu. Sve ostale cijene su redovne, kao i svaki laserski tretman".

BONUS VIDEO: