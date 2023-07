NACIJU OSTAVILI BEZ REČI I NESTALI! Sele se u Dubai, a "Bog obrva" šokirao - Sve će biti snimljeno, pa i INTIMNI ODNOSI!

Adam Adaktar i njegova porodica bili su deo rijaliti šou programa, a onda su naprasno nestali iz javnosti.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Bog obrva", kako sebe naziva, Adam Adaktar često se hvalio svojim raskalašnim životom, poznat je po kontroverznim izjavama i skandalima, a pisalo se i da ima vozni park o pola miliona evra. Prva sezona rijalitija Adaktarovih je mnoge ostavila bez teksta. Gledali smo kako se svađaju, voze bez dozvole, a kasnije je otkriveno i kako su neki od njih na traktoru započeli javne karijere.

Nakon rijalitija našli su se u žiži interesovanja kada je otkriveno da je Adamova majka, Alis, u drugom stanju, a nakon što je nažalost izgubila bebu nestali su iz javnosti. Adam Adaktar se sada sa svojom lepšom polovinom Andželom pojavio na venčanju Marije Mikić, gde je otkrio da se sa porodicom seli u Dubai, gde će se snimati nastavak njihovog rijalitija.

"Naše venčanje će biti za 5 godina. Dogovorili smo se da ako opstanemo preko 10 godina tada ćemo se venčati, da ne moramo bezveze da se razvodimo. Prvo deca, pa onda brak. Svadba će biti u našoj kući koja još nije sazidana i pevaće nam Bijonse", rekao je Adam, pa otkrio zbog čega su se povukli iz javnosti:

"Imali smo turbulentan period. Selimo se za Dubai i tamo će biti nastavak našeg rijalitija. Prioritet nam je biznis, kozmetika. Svakoga će da zanima kako se jedna srpska porodica snalazi u Dubaiju. Tamo smo otvorili firmu, kuću smo uzeli u tamošnjem Dedinju, ali mnogo je bolje nego naše Dedinje, luksuznije. Krajnji cilj nam je Amerika, i onda će nam Bijonse biti drugarica".

"Ko je ružan, on je zaključan u podrumu. Iznenadio sam se koliko ima siromašnih ljudi. Dve gospođe su došle u moj salon i kad su videle cene, htele su da izađu. Ja sam im gratis uradio obrve i to je okej, ali kada dođu ljudi koji bi trebalo da budu deo nečeg većeg i ne ponašaju se adekvatno za 100, 200 evra, nisam znao da je to toliko bitno. Nisu to tolike pare", istakao je on, a na pitanje da li će u drugoj sezoni rijalitija biti prikazani intimni odnosi, Adam je odgovorio na sledeći način.

"Zavisi kakve intimne odnose pred kamerama. Druga sezona će biti zanimljivija u tom smislu da će ljudi moći da vide jednu našu porodicu koja osvaja svet".