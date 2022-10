OVO JE NAJVAŽNIJI MUŠKARAC U LOZI ADAKTAROVIH! Nikada ga nisu spomenuli, a sada je ISPLIVALA SLIKA - haos na mrežama!

Adam Adaktar podijelio stare porodične fotografije, a jedna od njih zapalila je društvene mreže.

Izvor: Pink screenshot

Otkako su odlučili da svoju privatnost i svakodnevicu prikažu u svom rijaliti programu, koji se emituje na Pink televiziji, porodica Adaktar iz epizode u epizodu sve je intrigantnija publici.

Nedavno je uslijedio pravi šok kada je Alis Adaktar (42) saopštila da je trudna, ali identitet oca svog djeteta nije željela da otkrije. Budući da su članovi porodice Adaktar na meti brojnih spekulacija, Alis su takođe pratile i brojne priče o muškarcu sa kojim je dobila Adama i Viktoriju.

Kako nikada nisu otkrili o kome je riječ, niti ga spomenuli, javnost je ostala uskraćena za tu informaciju. Ipak, Adam je otkrio i pokazao jednog od najvažnijih članova njihove loze - djedu! On je pokazao nekoliko porodičnih fotografija, a onda snimio i fotku na kojoj je njegov djeda, suprug bake Nadaline koja je jedna od omiljenih publici.

"Da vam pokažem mog djedu. Baba ga je sahranila", rekao je Adam Adaktar.

Izvor: Tiktok/adaktar_official/printscreen

Ovako je Adam komentarisao trudnoću svoje majke Alis:

"Iskeno nije mi bilo svejedno kada sam saznao, ali najbitnija je njena odluka. Ona je srećna to je to. Najbitnije je da dijete bude živo i zdravo", rekao je Adam.

"Moja majka je zaista inspiracija mnogima. Pitaju me da li se radujem što ću dobiti brata ili sestru... Imam da kažem samo - Adaktara nikad dosta! Cio život priča da sam njen omiljeni sin, vidjećemo da li ću to i ostati... Bože samo da bude ćerka! Šalim se", napisao je on.