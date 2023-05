FANOVI, DIŽITE KREDITE ZA NJENE PORUDŽBINE! Anđela bez blama moli da joj pošalju MILION stvari - urnišu je na mrežama!

"Presveta" i "Helga", kako zovu Anđelu Đuričić, ponovo moli fanove za poklone i dok se šminka nabraja šta god joj padne na pamet...

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge, Anđela Đuričić, koja je posle skandaloznog raskida sa Zvezdanom Slavnićem slobodna kao ptica na grani, ima novi spisak stvari zbog kojih se obratila svojim fanovima i izdeklamovala šta god joj je palo na pamet.

Snimak na kojem ih moli i nabraja šta joj je sve potrebno dok se šminka u sobi završio je na društvenim mrežama, a ovo nije prvi put da je mislila samo na sebe. Slična stvar se dogodila i kada se roditeljima s kojima nema nikakav kontakt obratila u kameru i molila ih da joj oproste, a između izvinjenja tražila bar 30 stvari da joj pošalju...

"Skroz nude karmin molim vas, može mat, dva kompletića za spavanje - kao ovaj svileni bebi dol, crveni sa tankim bade mantilom preko, može čipkani, kako god hoćete, samo da su crveni i crni. Voljela bih i posteljinu neku crvenu s nekim srcima ili morskom sirenom... Kada biste mogli torbicu za bubicu da mi pošaljete, kao dijamant ili tako nešto, ili sa mojom slikom ili nešto tako unikatno da označava mene, to ne bi bilo loše. Takođe i sliku na šoljama i privesku da imam onako, ako možete i veliku tu sliku bila bih presrećna da pošaljete da stavim iznad kreveta, molim vas, to sigurno imate. I mogli biste neke jastuke sa mojim slikama da mi pošaljete... Jao, da, i kad bih dobila ponovo neki dijamant sa posvetom, please... Šta god pošaljete dobro došlo je... I balone neke, molim vas, da ih stavim iznad kreveta. Neće dugo trajati doduše, ali nema veze", pričala je Anđela u bubicu kako bi se sve čulo.

I ranije je pokazala ovu stranu sebe, kada je tražila trenerke od 100 eura, sako i pantalone, balone... A na društvenim mrežama je zbog toga redovno osuđuju: "Bože mene je stid ", "Kako prosi, zaboravila je muzičku želju"...