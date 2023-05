"MAJA MARINKOVIĆ ĆE GA SKUPO KOŠTATI" Anđela priznala da li bi se POMIRILA sa Zvezdanom, pa progovorila o MENSURU

Anđela Đuričić od kako je ostavljena od strane Zvezdana Slavnića, ne može da se oporavi.

Danima je potpuno van sebe, a sada je otkrila svoje najdublje emocije kada je njena propala ljubavna veza u pitanju. Na samom početku intervjua progovorila je o Zorici, a potom i nastavila da demantuje odnos sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Ja sam Zoricu kulirala zbog Zvezdana, ona neme prezire, a ja njoj nisam ništa uradila. Ona je od mogu ulaska pruiznala da misli da sam ja zlo - krenula je Anđela pa prokomentarisala Zoričinu priču da su Anđela i Mensur imali aferu:

- Mi smo se samo družili, snimali smo za jutjub kanal, Instagram. Nikada mi nismo imali se*sualne odnos. Mi nismo bili intimni, nadam se da je i on to potvrdio. O Zoričinim lažima je nerealno pričati, ona je rekla da sam ja sa Matejom imala se*s u šteku, Marko ti znaš da bi se to znalo. On laže, tvrdi da se to desilo. Ona je opsjednuta sa mnom, tj sa Anom, a pošto sam ja uništila Ani život me mrzi, a kao voli Zvezdana, ona mene mrzi kao da sam ja Zvezdan, a ima loše mišljenje o njemu, a ne smije da mu kaže jer je on ime - dodala je Anđela.

Da li te je Zvezdan pitao za Mensura?

- Jeste, pitao me je za sve, i za Frana jer imam njegov duks. On je meni zabranio da imam konktakt sa mnogim ljudima sa kojima sam bila u odnosu. Ja sam namjerno nosila Franov duks jer to njega nervira - rekla je Anđela.

Reci mi kako gledaš na Majin i Zvezdanov odnos?

- Ja prvi put čujem da su oni imali odnos dok sam ja bila u rehabilitaciji. Ja njemu želim svu sreću, ja njega volim, ali on pravi veliki greške konstantno, ali ovo što radi sa Majom će ga mnogo koštati. On je u kombinaciji sa Majom Marinković. Ona njega provjerava da li gleda mene, ali ja ću sigurno odbiti izolaciju ako budem sa njim. Vidjela sam ja kako me on gleda, pa hoće da spava preko puta mene, On je meni rekao da je ona njemu djevojka za drndanje, ali on to neće priznati, jer mu to ne odgovara. Maju loži što je ona tema, a da li će se zaljubiti ne znamo, a ako se to desi, biće svega, ja sam bila mirna uz Zvezdana, a ona nije - rekla je Anđela. Veliki je blam da Zvezdan posle Ane sa kojom je bio tolike godine, pa posle mene, bude u kombinaciji sa Majom Marinković. Ona je djevojka koja je kopija Ane Korać, toliko nezadovoljna sobom, zato ona skida muževe drugarica. Maja je jurila Bugarina i Zvezdana, ona je sa njim ušla u priču zbog rijalitija. Ona ide za tim da upropasti tuđu sreću da bi ona bila srećna - dodala je Anđela.

Da li bi se pomirila sa njim?

- Ne bih mogla da podnesem da budem sa njima u izolaciji, a da ja dozvolim da on mene prevari opet, ne mogu. Ona je njegov najveći blam - dodala je Anđela.

