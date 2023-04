OČERUPAĆE GA CRNA ANAKONDA U PRVOJ KRIVINI! Milena Kačavenda posle Zvezdanovog napada na Anu - Vratiće se Anđeli!

Milena Kačavenda se oglasila nakon novog sukoba između Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, a dotakla se i Maje Marinković koja je "umiješala prste".

Izvor: YouTube/Red TV/Zadruga Official

Nakon najnovijeg haosa između Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić u lajvu, kada je umalo došlo do fizičkog obračuna i posle čega je Slavnić izveden usred emsije i udaljen iz Bijele kuće, oglasila se Milena Kačavenda, Anina prijateljica i kuma, koja je u poslednje vrijeme manje zastupljena u medijima.

"Šta reći, a ne zaplakati? Ovo postaje sumanuto, do koje mjere ovo ide. Taman sam pomislila da se malo smirio, on poludi još više. To što on misli da Ana sve radi zbog pobjede, daj Bože! Daj Bože da pobijedi i da nam fanovi ne okrenu leđa zbog njenog ponašanja, jer mi se ljudi često žale... Neki su me kritikovali da ja napuštam Anu, ali kada se ona bavi njime, ja to stvarno ne mogu da preživim", rekla je Milena pa otkrila da li strahuje od potencijalnog pomirenja Ane i Zvezdana o kojem se uveliko priča poslednjih dana, a Slavnić tvrdi da ga njegova bivša supruga i dalje voli i da bi mu prešla preko svega.

"Nemam nikakav strah, mislim da ga je skroz prevazišla definitivno, ali je jasno da ga se i dalje plaši. Ima strah i sve što radi je da bi sebi kupila mir. Iskreno, jedan mali dio mozga ima tu mogućnost i sumnju da to može da se desi, ali i da se desi, ja ću samo da se nastavim da se borim protiv nasilja nad ženama. Njoj ću uvijek biti prijatelj i drug, ali da se pomire, tu života nema i u**ao bi joj se u život i to je jasno kao dan", smatra Kačavenda, a o novonastalom odnosu Zvezdana i Maje Marinković bila je kratka: "Meni je to smehotres i bilo je očekivano. Crna anakonda se neće libiti da ga u prvoj krivini očerupa! Na kraju će se on vratiti Crnogorki i prihvatiće ga oberučke".

Pogledajte kako je izgledao današnji skandal u Zadruzi kada je Zvezdan Slavnić nasrnuo na Anu Ćurčić, tokom emitovanja poslepodnevne emisije: