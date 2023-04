"ONA JE NOVA ŽRTVA ZVEZDANA SLAVNIĆA": Neće se miriti sa Anđelom, a Maju će da otkači - "Čovjek s MOZGOM PUBERTETLIJE"

Osman Karić isprozivao Zvezdana Slavnić i otkrio koji je njegov plan, ali i buduća partnerka.

Osman Karić, otac nekadašnjeg učesnika Zadruge Stefana Karića, a odnedavno i stalni član postave radio emisije u rijalitiju, otkrio je šta misli o učesnicima šeste sezone koji su mjesecima unazad u centru pažnje.

Karić je rekao šta misli o Zvezdanu Slavniću i njegovim vezama za bivšom ženom Anom Ćurčić, Anđelom Đuričić, ali i aferi sa Majom Marinković koja je poslednjih dana digla kuću na noge.

"Zvezdan je neiživljen, sad već čovek sa mozgom pubertetlije. Ostao u vremenu kada je prvi put otišao na 'koledž', kako on to već umije da kaže. Iskreno da vam kažem, sve što je preterano i nije baš zdravo, a posebno ne za psihu. On je baš proveo dosta vremena u tom prostoru. Ušao je u Zadrugu, malo se pogubio, u Anđelu se zaljubio, dok je nije osvojio. Međutim ta zaljubljenost je trajala sve dok nije sa njom spavao, nahranio svoj muški ego i sad mu više nije zanimljiva. Kao što znamo, takve ispade i prevare je imao i u spoljnom svijetu, tako da za Anu Ćurčić to nije ništa novo, sem što je to sve gledala preko ekrana, a kasnije po ulasku u rijaliti i uživo", rekao je Osman.

Ovako je izgledao raskid Anđele i Zvezdana:

"Sa Majom je ušao u vezu iz sličnih razloga, sem što se nije zaljubio. Sa Majom je zato što opet zadovoljava svoj ego, sujetu i zadovoljstvo koje mu iskusna Maja pruža. Zvezdan je i kod kuće provodio dosta vremena pored Soni igrice, sad opet igra igricu, samo što je u njoj i uživo, vjerovatno je umislio da je i glavni lik u njoj. On se zaista zaigrao, sem sebe ne voli nikog. Planira i sledeće učešće u Zadruzi, samo sa drugim damama, da ne kažem akterima. Moje mišljenje da se sa Anđelom neće miriti, a sa Majom će već u utorak na žurki završiti. Sledeća njegova žrtva je Milica Veselinović.