"ABORTIRALA SAM BAR 19 PUTA": Skandalozna izjava Maje Marinković - ima 26 godina i popila je 200 tableta za dan posle!

Maja Marinković je iznijela skandalozne brojke tokom razgovora u rijalitiju

Izvor: Instagram/majaamarinkovic

Starleta Maja Marinković, koju je domaća javnost upoznala u rijalitiju Zadruga u kojem je zavela prvo oženjenog Marka Janjuševića Janjuša, a potom Milana Jakovića Čorbu, Filipa Cara, Bilala Brajlovića... na kraju Zvezdana Slavnića, tokom poslednjih nekoliko godina je priredila neviđene scene gledaocima.

Svađala se i tukla s momcima, griješila u kvizu znanja kada je za Mimu Karadžića rekla da je naša poznata glumica, ali o jednoj izjavi se pričalo danima. Radi se o broju pobačaja koje je Maja imala do svoje 26. godine.

Povod za skandalozno priznanje da je "abortirala bar 19 godina", bilo je odnos Anite Stanojlović i Lazara Čolića Zole, nakon kojeg je šminkerka morala da popije tabletu za "dan posle".

"Anita je popila jednu tabletu i to nije strašno, ali iz svog iskustva mogu da kažem da ne smije često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za dan posle može da popije jednom u šest meseci", počela je Maja, pa se prisjetila kako je ona konzumirala tablete za kontracepciju:

"Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja djevojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila".

Marinkovićka je potom objasnila da se to dešavalo i prije njenog ulaska u rijaliti i veze s Markom Janjuševićem Janjušem.

"Uvek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Dio ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade djevojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda", rekla je Marinkovićka.