PREVARENA LJUBAVNICA POSLALA BRUTALNU PORUKU PORODICI! Anđela prvo osudila Zvezdana, Maju i Anu, pa dala obećanje

Anđela Đuričić, koja je doživjela nervni slom pošto ju je Zvezdan Slavnić ostavio i prevario sa Majom Marinković, prespavala je početak emisije, kad se pričalo o njenom raskidu sa Zvezdanom se probudila i progovorila o svojim osjećanjima.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Definitivno se sreća ne gradi na tuđoj nesreći, nisam očekivala ovako brzo, ali da sam u podsvesti imala da to može da se desi, da", rekla je Anđela.

Zadruga 6 - Anđela nikad sigurnija u povratak "Helge" i u to da se ne miri sa Zvezdanom - 22.04.2023 Izvor: Zadruga offical

"Tri mjeseca svakodnevno pričamo šta sam ja uradila sa Zvezdanom i mislim da je cijeloj naciji jasno da sam ja ljubavnica. Prošao je period određeni, sada se ja nalazim u poziciji da sam prevarena i ostavljena. Bolje mi je da me kamenuju i da sam najgora, nego da sam žrtva. Ja samo gledam da se sklonim iz ove situacije. Sad imam potrebu da izbacim sve iz sebe. Ja sam danas rekla sve što sam imala. Žao mi je, tražila sam krivca, koliko god to nije u redu, u Ani za svaki Zvezdanov nervni slom, lupetarala sam ne bi li je povrijedila zbog toga što je ona njega povrijedila. Nikada više neću da uđem u raspravu sa tom ženom", dodala je Đuričićeva.

Anđela je obećala i da će se vratiti Helga, što je nadimak koji joj je dao Fran Pujas kad je ova zadrugarka pravila haos svojim bezobrazlucima.

"Da. Ovo što moram, odgovaraću, ali neću da moja tema budu ovdje Ana, Zvezdan i Maja. Sa njim više nemam komunikaciju. Niti ću da ih komentarišem, sem kad moram, moja interesna sfera sam ja. Biću Helga, vraćam se na tu staru Anđelu koja isključivo gleda sebe, samoživa je, arogantna i bezobrazna. Nekada nisam super zbog svega što se desilo, proći će. Ja do kraja učešća ostajem sama, to što pričaju da će biti pomirenje, to nek okače mačku o rep", otkrila je ona, pa poručila da neće patetisati kao Ana:

Zadruga 6 - Anđela govori o Zvezdanu, pa se obratila mami i tati - 22.04.2023. Izvor: Zadruga offical

"Ne volim patetiku, ja se slažem da je nekome teško u nekim trenucima, ja ne mogu da zamislim kako je njoj bilo, ali ja ne mislim da ja patetišem. Ona je malo drugačiji tip osobe. Neka je fasada, ali neću da patetišem, ne volim, nisam taj tip! Meni je bolje da budem najgora samo da ne patetišem", rekla je Anđela.

Anđeli je zasmetalo i to što Zvezdan priča kako i dalje gaji osjećanja prema njoj, ali da nije mogao više da je trpi.

"Uložila sam svoj moral, ugled, sve što sam imala sam pogazila, pa je možda zato ostao sa mnom", nastavila je ona.

"Ne može da priča baš kako ona hoće. Ja mislim da sam dupo više uložio od nje. Šta sam sve radio sa njom i koliko sam pored svega toga sam imao živaca za nju, to može da potvrdi i Mića. Okej, povrijeđena je ali ne može da ide baš do te mjere. Je l' te tjerao neko da ulažeš? Ne mora da bude patetika samo ako plačeš i ovo je patetika!", rekao je Zvezdan.

"Jako mi je čudno da nije bio iskren, da ostaviš nekoga od 13 godina zarad neke prolazne avanture. Ja sam to napomenula i danas i maloprije, ali on to očigledno nije čuo", rekla je Anđela, koja je priznala koliko je povrijedila porodicu.

"Najviše ih je zaboljelo to neko moje samopovređivanje jer nikada u životu nisam imala. Mislim da ih je to mnogo više povrijedilo nego sve ovo. Kad sam ljuta na njega, kad sam nemoćna, ja pođem i uradim nešto. Po mom mišljenju su jako pogriješili jer znaju šta mene najviše boli, da mi ne pošalju čestitku. Ako se za nešto najviše brinem to je njihovo zdravlje, a imam razlog zašto se brinem. Mislim da sam zaslužila da mi se pošalje čestitka zato što oni znaju šta smo proživjeli zajedno. Imali smo životnu situaciju i to će zauvijek ostati naša životna situacija. Ovo je bila moja životna situacija u kojoj sam ostala sama", rekla je Đuričićeva.