PROMIJENILI SU BROJEVE TELEFONA, VJERUJEM DA SU ME SE RODITELJI ODREKLI: Anđela u suzama posle preljube i NEVIĐENE TUČE!

Anđela Đuričić otkrila šta mora da uradi kako bi joj porodica oprostila vezu sa Zvezdanom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica rijalitija Anđela Đuričić, koja je do juče bila u vezi sa Zvezdanom Slavnićem, a potom se naočigled gledalaca pobila sa njim, gostovala je u radio emisiji u kojoj je otkrila da su joj nakon svih slomova koje je doživjela, na pameti samo roditelji koje je razočarala svojim ponašanjem.

Anđela je prvo govorila da je vjerovala u njenu vezu sa Zvezdanom, ali i da je bila iskreno iznenađena kada je vidjela koliko joj je ukućana prišlo nakon njegove preljube sa Majom i pružilo joj podršku.

"Ja vidim koliko je pojedinicima drago što sam ja sama, počeši od čestitki koje nisam dobila, prijatelje, mnogi su srećni zbog toga", rekla je Anđela, a potom se dotakla porodice.

"Ja u životu nisam doživjela toliko stvari, kao da je đavo ušao u mene. Jeste to karma, ali je i velika kazna, desila se ljubav, to nije opravdanje, ali sam ja pogriješila bila sam samoživa. Ja sam u tu vezu uložila i porodicu i moral i sve što sam mogla, a ne smatram da bih ikada u životu više mogla da dopustim sebi bilo kakav kontakt sa njim, to bi bilo moje poniženje. Ja znam da je moja porodica promijenila brojeve telefona, jer ja sam njima napravila toliku bruku kakvu niko nije, ali nadam se da ako ostanem pri stavu da ne budem u bilo kakvom kontaktu sa njim".

U tom trenutku je u radio ušetao Lepi Mića i rekao Anđeli da nije sama i da je on tu za nju, nakon čega je Anđela rekla: "Hvala ti na tome, vjerujem ja da su me se roditelji odrekli, ali se nadam da ako se osvijestim, da će oni biti tu".