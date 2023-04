"NENORMALNE STVARI SE DEŠAVAJU" - Miljana veruje da su je zaposele MRAČNE sile: "Kao da mi DEMONI govore šta da radim"

Učesnica Zadruge Miljana Kulić ponovo je sve šokirala kada je izjavila da veruje da su je zaposele mračne sile i da ne zna šta da radi.

Miljana Kulić već danima se nalazi pod lupom javnosti i u centru gotovo svih skandala kako na imanju u Šimanovcima, tako i u rodnom gradu. Nakon što se posvađala sa Lazarem Čolićem Zolom gde je došlo i do fizičkog okršaja, sve je ostavila bez teksta kada je ispričala kakav haos je napravila ispred Kliničkog centa, ali i šta se navodno deslio u njenoj porodičnoj kući zbog čega je morala da pobegne kroz prozor kako bi se vratila u rijalit.

Njena majka Marija je ispričala i kako je u Zadruzi zbog Miljaninog ponašanja bio i Centar za socijalni rad, zatim joj je otac njenog deteta, Ivan Marinković "očitao bukvicu", a sada je opet sve šokirala. Poznata Nišlijka se ovog puta našla u žiži interesovanja zbog priznanja da već danima ima problem sa paranornalnim aktivnostima.

Kako je otkrila voditeljki Ivani Šopić, Kulićeva je ušla u ljutu borbu protiv natprirodnog, u čemu joj pomaže izabranik Lazar Čolić Zola. Međutim, kako je priznala da joj se vid već muti i da ne može da razmišlja trezveno, od produkcije je zatražila pomoć, da je što pre izvedu iz rijalitija i u pratnji obezbeđenja poseti najbližu crkvu.

"U meni vlada neki nemir, nije zaje*ancija uopšte. Pomislićete da je neralno, ali ja vam se kunem, ne mogu da spavam noćima. Znojim se, pogled mi je nenormalan, u nekim momentima uhvatim sebe da mi svetlucaju oči... Nenormalne stvari se dešavaju, od četvrtka se osećam kao da ovo više nisam ja, nego neko drugi", pričala je Kulićeva, pa nastavila: "Kao da je neki đavo ušao u mene! Na silu sve radim, demoni neki kao da mi govore šta da mislim, osećam, radim".

Siniša Kulić, Miljanin otac, jednom prilikom je istakao da je na njegovu ćerku bačena crna magija, iako nije verovao u te stvari, kao i da je u sve umešan Čolić - "Ja nisam verovao u vradžbine, razna gledanja i predviđanja, i onda se desi da Miljana u stvarima pronađe neki plavi kamen. Nije pridavala značaj tome, ali kad smo videli šta je, odmah smo joj rekli da to baci. Posle se ja malo raspitam i saznam da se preko tog kamena rade razne bajalice, a Zola u Bosni ima kontakt sa svim i svačim. On joj je to poklonio! Jedan deo mene i dalje želi da veruje da to nije tačno, ali nažalost sve ukazuje da je ona uvračana. Tako jedino mogu nekad da objasnim Miljanino stanje", istakao je Siniša nedavno.

I Miljana je svojevremeno u rijalitiju pričala da ne zna šta se dešava sa njom, te da misli da ima posla sa "višom silom" - "Ja sam izmanipulisana i izmađijana, Bog zna šta su mi uradili. Na mene ja bačena crna magija, ja ne znam šta radim i gde idem", vikala je Miljana u petoj sezoni Zadruge.

