IZNIJELI SAV PRLJAV VEŠ! Zvezdan otkrio šta je pisao Ani iz zatvora, objelodanio dokaze da je varala muža 5 godina

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić ne prestaju da otkrivaju detalje njihove 15-godišnje veze i okrivljuju jedno drugo za kraj njihove veze.

Izvor: Printscreen

"Je l' si se ispričao sa svima? - pitala je Ana. - Ne, tek će da ti ispliva sve jer si ti patološki lažov. Ti si bila od 2005. kad sam izašao, tada smo se već muvali i imali taj s**s na telefonu", rekao je Zvezdan.

"Ti si pet godina bio sa mnom i sa ženom", pitala je Ana.

"Da, ti postaješ drugarica sa mojom ženom, gdje sam ja ženi rekao: "Nemoj da je puštaš u kuću, znam šta će da se desi na kraju", rekao je Zvezdan.

"Ja želim da se ona oglasi zbog ovoga što pričaš sada", rekla je Ana.

"Dvije i po godine dok nisam otišao u istragu, u Kruševac, ona je bila sa mnom, a nisam joj poslao pismo šest mjeseci, pa je lagala da me je ostavila", rekao je Zvezdan.

Zadruga 6 - Zvezdan otkrio da je rekao bivšoj ženi da ne pušta Anu u kuću - 27.03.2023 Izvor: Zadruga Official

Sukob Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića se nastavio.

"Ja sam bila 50 odsto sa tobom dok si kockao. Ne bježim od toga, a što sam išla sa tobom? Da li sam bila protiv te kocke", pitala je Ana.

"Mislim bila...Vidi ovako, ti si došla i okaljala me ovdje. Više kaljaš samu sebe sada. Ti želiš da ja to prihvatim sve, na sve to da budeš svetica i da sam ja kriv što sam se ja ovdje zaljubio. Ako želiš da pričaš sa mnom, onda ćeš da kažeš stvari koje ja tražim od tebe, a ne da me praviš od većeg monsturma. Ti si me poslala ovdje sa rečenicom: "Idi pokaži da nisi monstrum", rekao je Zvezdan.

"Kako sam ja završila sa svojim mužem", pitala je Ana.

" Je l' sam se dopisivao sa tobom iz zatvora, to je bilo 2005.godina? Nismo se družili, imali smo s**s preko telefona. Tipkali smo se svaki dan, nemoj da se**š pikaču. Od 2008.godine do 2010.godine sam bio u Valjevu, izvinjavam ti se, sram te bilo", rekao je Slavnić.

Zadruga 6 - Zvezdan otkrio da su on i Ana imali intiman odnos preko telefona - 27.03.2023. Izvor: Zadruga Official

"S kim bre?! Mi smo se godinama viđali", rekao je Zvezdan.

"Sad smo došli do pet godina viđanja?! Bože, ti nisi normalan", rekla je Ana.

"Svaki dan sam te tipkao i pitao sam te: "U čemu si obučena?", rekao je Zvezdan.

"Nisam 2005. godine radila u "Fordu". Ti pričaš da sam pet godina bila sa tobom?! Ti si sa njom bio pet godina", rekla je Ana.

"Lažeš kao pas, smišljaš neke datume. Nemoj da me podsjetiš ništa!", urlao je Zvezdan.