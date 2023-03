ACA BULIĆ URNISAO MOKINOG SINA! Anin bivši hitno reagovao nakon karambola u Zadruzi: "ZVEZDAN NIJE MUŠKARAC!"

U javnosti ne prestaje da se priča o višesatnoj žestokoj svađi bivših supružnika Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, koji su uživo u "Zadruzi" izneli niz optužbi na račun jedno drugog.

Zvezdan je ponovo u sve umješao i Aninog nekadašnjeg partnera Acu Bulića, koji se sada oglasio.

,,Gledao sam sve šta se dešavalo sinoć, danas su me bombardovali svi sa klipovima od sinoć ", počeo je priču Aca, koji je primijetio da ga Ana u rijalitiju brani i ne dozvoljava Zvezdanu da ga pominje u negativnom kontekstu.

,,Nema Ana šta da staje u moju zaštitu. Ono Zvezdanovo ponašanje nije ponašanje muškarca, ne znam šta drugo da kažem. I da je istina i da nije, ne treba tako da se ponaša. A naravno da nije istina ono što je pričao, sve su gluposti".

Bulić je demantovao sve Zvezdanove navode, pa i onaj da je Ana godinama "pljuvala" Acu.

,,Njegova priča, stvarno me ne pogađa. Ja u to ne vjerujem, sa Anom imam super odnos".

Na pitanje da li je Anu tretirao kao ženu lakog morala, budući da je Zvezdan izjavio da ju je Bulić u grad izvodio sa još četiri prostitutke, on kaže:

,,To je moja prva ljubav bila, ne mogu da je poredim ni sa čim i ni sa kim. Toliko je lijepo bilo da nema mjesta nikakvoj negativi tu, to su gluposti", poručuje Bulić, koji je potvrdio Aninu priču da joj je ponudio finansijsku pomoć kada je Zvezdan završio u zatvoru ili, kako on to voli da kaže, na "koledžu".

,,Uvijek sam tu za nju, Ana sve što priča od početka je istina. I danas i uvek bih reagovao tako za nj".

Na samom kraju razgovora, Bulić je otkrio i da li Zvezdan ima komplekse od njega, te stalno burno reaguje na pomen njegovog imena.

,,Meni to nije jasno, ne znam. Nisam im ja držao svijeću, niti znam šta su pričali na jastuku. O njoj samo najlepše riječi imam da kažem, nikakve negative nije bilo. Slušao sam sinoć šta je pričao, četiri k*rve neke pominje... Ma, sve gluposti! Volio bih da Ana zna da sam ja stvarno tu za nju, ona mi ne djeluje samouvjereno. Izgleda mi preplašeno. Ona treba da zna da sam uz nju, onda će drugačije da se nosi.