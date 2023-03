ACA BULIĆ ODGOVORIO NA OPTUŽBE DA JE GASIO CIGARETE PO ANINOM TIJELU

Dragan Aca Bulić, prvi momak Ane Ćurčić koja je u rijalitiju Zadruga ušla pošto ju je dugogodišnji partner Zvezdan Slavnić prevario i javno ostavio, oglasio se za Kurir i rekao da su Zvezdanove tvrdne da je bio nasilan prema Ani čisra neistina i izmišljotina.

Izvor: Kurir

"Između mene i Ane nikad nije bilo nasilja! Bila je prelijepa veza, mnogi mogu to da vam potvrde. Ovo što on (Zvezdan) radi Ani, nije muški i baš bih volio da ga pitam o čemu se tačno radi", rekao je Aca Bulić za Kurir.

Podsjetimo, tokom sinoćnje svađe, Zvezdan je indirektno optižio Acu Bulića da je gasio cigarete po Aninim tijelu dok su bili u vezi. On je dok ga je Ćurčićka branila rukom pokazivao kako gasi cigaretu po ruci.

"Pomenuo si da me je prvi dečko tukao. Aca je moj prvi, volio me je najviše na svijetu, i čuvao me kao malo vode na dlanu, što ti nisi nikad. Samo se igraj sa njim. Vezuješ drugove za radijatore i otima, najbolje drugove si prodao", vikala je Ana.