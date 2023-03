"NA DAN SAM PRAVIO 80.000 FUNTI" Aca Bulić otkrio kako je postao milioner u Londonu

Dragan Aca Bulić, bivši dečko Ane Ćurčić je otkrio da je bio milioner, te priznao da je lako zarađivao dok je živio u Londonu. Kako i sam kaže, na dnevnom nivou je pravio ozbiljne sume, te ulagao u nekretnine, ali i u sve drugo što poželi.

Izvor: Kurir televizija

- U životu sam mnogo zarađivao, postao sam milioner, a doktor nauka je završio dva fakulteta i jedva da ima od čega da živi. Da nisam preuzeo očeve poslove, živio bih jedan sasvim normalan i miran život. U Londonu sam na dnevnom nivou zarađivao 80.000 funti, pa izračunajte koliko sam bio u plusu. Imao sam mnogo u nekretninama, izdavao sam sobe, diskoteke i kafiće. Kupio sam svašta i napravio malu imperiju kroz nekoliko godina. Mogao sam tamo lagano da ostanem da živim, ovde bih teže zaradio taj novac da sam ostao. Treba da razlikujemo intuiciju od straha. Odlučio sam da nastavim s očevim poslovima i, iako je djelovalo da je pogrešno, na kraju se ispostavilo da sam napravio pravi potez. Miran život sam zamijenio ovim ovdje u Srbiji i to me je napravilo ovim što sam danas. Mala doza straha je inspirativna da nas pokrene da uradimo neke stvari, a u većim količinama blokira - kazao je Aca.

Bulić kaže da je uvijek za važne stvari imao neki predosjećaj, to jest, tvrdi da ga u životu intuicija nikada nije izdala.

Izvor: TV Pink / screenshot

- U životu mi je intuicija uvek bila jaka, tako da sam na kraju otišao na kurseve da saznam kako funkcioniše i šta mi pokazuje. Veče prije nego što se desilo sve ono s ocem sanjao sam da mi je ispao kec, prvi zub. Kad sam se probudio, zvao sam babu da mi kaže šta taj moj san znači, ona nije htela da mi objasni i uveče se desilo to što se desilo. Dešavalo se to u hiljadu situacija, ali i ne smijem da pričam sve. Mogu samo da kažem da je bilo vezano i za posao, za moj put i sve ostalo što se dešavalo. Intuicija me nikada nije prevarila - zaključio je Bulić.