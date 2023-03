BILA JE GOSPOĐETINA, SVE MU JE REKLA! Anina kuma otkrila da se Ana viđala sa Zvezdanom dok je bila u braku - SVI DETALJI

Milena Kačavenda je ispričala sve o odnosu Ane Ćurčić s bivšim suprugom, te odgovorila na Zvezdanove optužbe da je sve momke varala s njim.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon još jednog klinča bivših partnera, Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, oglasila se njena kuma i dugogodišnja prijateljica kojoj se često obraća iz Zadruge, Milena Kačavenda, te otkrila da li je Slavnić slagao sve što je sinoć izgovorio o Ani - da je varala bivšeg muža s njim, da je varala i Acu Bulića i još puno toga.

Milena Kačavenda, koja se redovno oglašava kako bi stala u odbranu Ane Ćurčić, a navodno je potpisala i ugovor za ulazak u Zadrugu, prvo je prokomentarisala Zvezdanove tvrdnje za Acu Bulića, Aninog prvog dečka i velike ljubavi koji joj je takođe velika podrška i sada i u životu.

"Kako da ne. Tražim pogrdne reči, ali ne nalazim. On je jedan manipulatini lažov, možda i najgori kog sam u životu videla. Sad bih ja postavila njegovo čuveno pitanje njemu - šta si tražio s njom tolike godine kad je psihijatriski slučaj, tabletomanka, kockarka? Do sada je pitao on, a sada bih pitala ja - šta si tolike godine radio sa tom ženom? Laže, a na Boga ne misli. Čak i Ana zaboravlja, a ja jako dobro znam. Ana je bila sa Acom pre 30 godina, a sa Zvezdanom poslednjih 15. Da je obrnuto, bilo bi okej da je Zvezdana varala sa Acom, pa da kažemo da je moguće, ali Acu sa Zvezdanom, ta priča je van mozga i suluda. To je sumanuto i van pameti. Oni jesu bili mladi i bila je ideja kada dobiju dete da će se uzeti, jer ona je tada bila u svojim devetnaestim godinama, ali pretpostavljam da zbog ludila u kojem pliva u ovom trenutku, da nije ni sama shvatila da je to bilo pre 30 godina. Zvezdana tada nije bilo ni na mapi", pojasnila je Milena, pa prokomentarisala i Zvezdanovu izjavu da je Ana varala muža s njim poslednjih godinu dana braka.

Izvor: Instagram/milenaacademy

"To je notorna la, jer sam vrlo intezivno u tom perodu bila deo njenog života. Ja sam svedok i još jedna drugarica svega toga, to je notorna laž. Ana je bila takva gospođetina da je ona sa svojim suprugom sela i rekla mu iskreno šta se dešava, jer ona jeste Zvezdana viđala u par navrata, ali to je bila kafa. On je nju saletao sa svih strana, jer se poznaju od ranije, do te mere se zaintrigirala i počela da se zaljubljuje. Meni je žao što njen bivši suprug ne želi da se javno oglašava. On danas ima brak, ima malo dete i to su razlozi, a pritom i brine o njihovo dvoje dece. On je vrlo isključiv da ne želi da izađe u medije, ali verujem kad ona izađe da će se zajedno sa njom pojaviti u medijima i sve to demantovati, jer je on jedan sjajan tip. On i Ana i dan danas imaju fenomenalan odnos, pritom Ana je došla suprugu i rekla: 'Ja sam se zaljubila, ja želim da te ostavim'. Na sve to, Ana se tada iselila iz stana, a deca su ostala sa Saletom, ništa nije tražila, a kasnije su Sale i ona u hodu sve rešili kao ljudi. On je divan bivši muž kojeg bi svaka žena poželela, a posebno jer je Ana njemu u lice rekla da se zaljubila, čak i u koga, što danas nemamo prilku često da vidimo. Sela je i bila gospođa, svi mi bliski ljudi to jako dobro znamo."

Anina kuma, Milena, otkrila je i kako sve ovo što gledaju i što je u medijima podnose Anina deca, ćerka i sin.

"Anina deca ovo podnose jezivo, oni su kod mene u kući svaki drugi dan da li na ručku, kafi ili s mojom decom. Podnose vrlo teško, ali su se sada već malo navikli, jer se puno bavim time, tata im je tu za sve što treba, ali ja sam žensko i najbliža njima. Nekako se navikavaju. Objašnjavam im da je to bio Anin izbor i da ovo mora da prođe i da, ako je ovo cena da ga ostavi za vek i vekova, da se prilagode i prihvate. Suštinski su dobro, rijaliti ne prate, ali s druge strane im je teško da gledaju i čuju od prijatelja, druge dece i bliskih ljudi. Nije lako da čuju da se raspada u delove, ali su zaista hrabri", kaže Milena.

S obzirom na to da je Zvezdan od Ane, nakon žestoke svađe, pretnji i uvreda, zatražio da razgovaraju u nedelju, Milena je iznela svoja očekivanja od tog čuvenog razgovora.

"Od tog razgovora očekujem da od tog posla nema ništa. Ana je i dalje, nažalost, u vrtlogu manipulacije i znam koji strah ima od njega. Pokušava da ga spusti i smiri, teško podnosi izjave kojim gađa, zabrinuta je za decu i porodicu. Ona ovo želi da smiri, jer ju je udario gde je najviše boli, a to je porodica. Ana je vrlo vezana za decu, majku i sestru koja nije u medijima, a ja sam sa njima svaki dan u kontaktu. Verujem da ovo radi kako bi ga zaustavila i kako njeni najbliži to ne bi slušali. Od dogovora nema ništa, očekujem da će on da odlepi kao i do sada, ako bude govorila stvari koje njemu ne odgovaraju, a njemu odgovara da je ućutka", smatra kuma Ane Ćurčić.