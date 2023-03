SKANDAL! Zvezdan besomučno branio Anđelu i pravdao spominjanje Anine djece, a ono što je rekao o bivšoj ženi ŠOKIRALO

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić, ponovo su se sukobili tokom sastanka, kada je on svim silama branio sebe i Anđelu Đuričić koja je nedavno spominjala njenu djecu.

Izvor: screenshot Pink tv

"Moje dijete kada napravi problem, ja mu kažem da uđe u kuću. Ako je neko oštećen, ovde Ana je. Ovdje se niko nije obazirao na to što je neko pomenuo Aninu djecu, a za ovo što je rečeno glavni krivac je Zvezdan, on se izvukao. Zvezdan je kriv za ono što je Ana rekla, a to ako kaže još neko", rekao je Miljan Vračević.

"Ta moja djeca su njegovu majku voljela kao svoju baku", rekla je Ana.

"Nemoj tako da pričaš, da ja ne kažem neke stvari", vikao je Zvezdan.

"Ma mene i Anđelu niko ne može da osudi, vi niste sudije, vi nemate pravo to da kažete. Ovdje samo ponovo isto, vraćamo se na staro, ja jesam pomenuo uvrede, a i ja sam nju vrijeđao, kao i ona mene, a ona tako pravi priču", rekao je Zvezdan.

"Je l' tebi neko pomenuo njene uvrede, ja da ti kažem da Anđela ne smije da govori da je ona (Ana) kao majka koju si ti opisao kao savršenu", rekao je Miljan.

"Kada si ti Ana iznijela stvari o Zvezdanu, da li smo trebali da te osudimo za sve te stvari", upitao je Ivan.

"Da li to smo on i ja, kakve to veze ima sa djecom koju je ona meni pominjala", dodala je Ana.