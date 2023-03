"SVE NA SVIJETU BIH DALA DA MI SE ZVEZDAN VRATI!" Ana Ćurčić promijenila ploču, svoja osjećanja priznala Zorici Marković

Ana Ćurčić po svemu sudeći ne zna šta želi od Zvezdana Slavnića. Čas ne želi da bude sa njim u ljubavi, čas je obuzmu stare uspomene pa bi sve dala da se pomire. To je priznala Zorici Marković.

"Da li on zaslužuje da ja budem čovjek prema njemu? Jeste. To ja mislim. Jer ja nikada u svom životu ne bih mogla da odbijem čovjeka sa kojim sam provela godine. Kad je meni bilo teško, taj Zvezdan je sjedio i mene slušao osam sati, davao mi je savjete i to vrlo pametne savjete. To je taj moj drug. Da li me razumiješ? A da se on vrati, vjeruj mi da bih ga voljela najviša na svijetu", objasnila je ona.