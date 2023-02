"NIJE VAS OŽENIO, BURMU NISTE DOBILI" Anđela se brutalno obrušila na Anu

Anđela Đuričić i Ana Ćurčić našle su se oči u oči, a mlada Crnogorka je oštro napala Ćurčićevu, braneći sebe i njenu ljubav sa Zvezdanom Slavnićem.

- Što se tiče ovoga, sama je rekla gospođica, pošto je Zvezdan nikad oženio. Ja sam rekla u ponedeljak šta sam imala, rekla mi je pitanje kad sam mu prebacila neke stvari koje mene bole, a razgovor nismo obavili. Ona se umiješala u našu vezu, kao njegova bivša žena, pitala me je: "Ako je tvoja emocija toliko velika zašto ne bi prešla preko toga?", ja sam pitala zašto ne pređe preko mene ako je emocija toliko velika. Znate se 30 godina, nije vas oženio, burmu nikad niste dobili, kao ni on od vas. Ne može preko mene da mu pređe samo jer je javna scena, da se desilo u spoljnom svijetu, kao što je bila djevojka prije ulaska i 2015. za tu pred ulazak je saznala kad je ušao, a te godinama unazad je znala i prešla preko toga. Meni je Zvezdan sve pričao i znala sam da je vara. Ako je nju uvrijedilo pitanje, nije moja stvar. Nisam velika Anđela Đuričić ,ali ispada da jesam. On je imao šta je imao sa Aleksandrom, kad nije bio sa mnom družio se sa Majom, ali pokušavam da budem sa njim i pokušavaću da sklonim stvari kao da se nisu ni desile, tako isto može i ona da pokuša, to nije uvreda nego istina - govorila je Anđela.