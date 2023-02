LJUBI STOPALA KAO LUNA, BACA SE KAO DALILA, A RUKE U DŽEPOVIMA KAO ANA! Novi okršaj ljubavnice i žene - Anđela BESNELA!

Anđela Đuričić i Ana Ćurčić su ponovo zaratile u Zadruzi zbog Zvezdana Slavnića, ali i još nečega što joj je ostavljena žena spomenula.

Nakon nedavnog žestokog okršaja između Ane Ćurčič i Anđele Đuričić, situacija se ne smiruje, pa su ljutite suparnice ponovo došle u sukob tokom nove emisije "Pitanja gledalaca", koji je kulminirao kada je Ana spomenula roditelje Anđeli.

Jedan od gledalaca je poručio Anđeli da kopira Dalilu koja se bacala po dvorištu kao i ona, a potom Lunu Đogani koja je ljubila stopala Slobi, baš kao što je i Anđela Zvezdanu pre neko veče. Na kraju je usledilio poređenje sa Anom - zbog držanja ruku u džepovima.

"To je čista glupost. Ti koji me ne vole lupetaju gluposti. Ja Zvezdana ljubim svuda, pa i u stopala, kao i svaka devojka svog dečka u kojeg je zaljubljena. Svako od nas nekom može da nađe zamerku", pravdala se Crnogorka, a Ana se umešala: "Drži ruke u džepovima, a to ja radim. Kada su se Zvezdan i Anđela muvali, ona je čitala pismo koje sam mu poslala. Ona je rekla tom prilikom da joj tata popušta, a da je mama stroga. Kazala je jednom prilikom da su joj branili da ostaje posle devet u gradu, a onda je noćas rekla da niko ne može ništa da joj brani. Dobili smo odgovor".

"Ma, hajde, ti se ne javljaj. Kada sam bila maloletna, kod mene se itekako znalo kako možeš da se ponašaš. U trenutku kada imam osamnaest godina, naravno da poslušam savete svojih roditelja, ali uvek uradim onako kako hoću. To što sada opet uzima moje roditelje u usta i pominje ih, to je jako ružno i ne bi trebalo da se radi, ali vama na obraz, svima koji to radite", poručila je Anđela Đuričić bivšoj supruzi Zvezdana Slavnića.