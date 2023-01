ZVEZDAN NA KOLJENIMA PRED ANOM - KLEKNUO I PRIZNAO DA JE ANĐELA BILA GREŠKA! Zauvijek ćeš biti moja

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić pronašli su zajednički jezik posle skandalozne prevare i potresnih momenata.

Nakon riječi svoje bivše žene Ane Ćurčić tokom suočavanja sa njegovom sada već bivšom djevojkom Anđelom Đuričić, Zvezdan Slavnić se potpuno slomio i plakao i vrištao, a utjehu je pronašao kraj partnerke koju je prevario i s kojom je proveo 13 godina u ljubavi.

Zvezdan i Ana su se osamili dok su išle reklame, a on joj je priznao da će je voljeti do kraja života, dok mu je ona suznih očiju brisala suze nakon što ga je smirila. U jednom momentu joj je Slavnić stavio glavu na krilo, očigledno tek shvativši kakav pakao joj je priredio tokom prethodnih mjeseci.

"Koliko ti misliš da ne mogu, ja mislim da mogu da ti pomognem da budeš normalna. Samo ja mogu da ti pomognem ovdje. Ti ćeš zauvijek biti moja i ja ću te zauvijek voljeti. To nema nikakve veze kako ćemo i šta ćemo. Ti znaš da bih život dao da tražiš bilo šta. Da mogu da vratim vrijeme...nikad ti ne bih to uradio tako. Kriv sam, pogubio sam se i kriv sam. Nema šta tu. Ne mogu da te gledam takvu", rekao joj Zvezdan i zamolio da joj se uvijek nađe tu, i u Zadruzi i napolju.

"Iskrene su ti suze, to vidim. I znam da te iskreno boli. Ali neću sad ništa da ti pričam", odgovorila mu je Ana.

"Nema veze, razbićeš me ti, pa ćeš me razbiti. Nema veze.. Pokušaću da ne uradim ništa. Volio bih samo da ti objasnim kako ovde funkcionišu stvari i da ne možeš baš da lelujaš. A najbitnija stvar je da te ja najviše volim ovdje i da ti ja najviše želim dobro ovdje. U životu ti ne bih tražio da mi oprostiš bilo šta, ali traži da ti budem tu. Za bilo koje stvari. I ovdje i napolju. I to ću ti pokazati", u suzama je govorio Ani, a ona njemu da je još rano za sve to.