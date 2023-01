"ON BEOGRADSKOG ASFALTA NIJE PREORAO": Milena progovorila o Zvezdanu - Samo sam čekala volej u glavu!

Prijateljica Ane Ćurčić otkrila detalje iz života Zvezdana Slavnića

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Prije nekoliko dana, na imanje u Šimanovcima uselila se Ana Ćurčić, nevjenčana supruga Zvezdana Slavnića koji ju je prevario s 20 godina mlađom Anđelom. Sada njena drugarica Milena komentariše Anin ulazak, ali i njenog bivšeg:

"Ana je izgrmjela, ispunila je više nego sva moja očekivanja s obzirom na to da je pet mjeseci otpatila šmekerski, muški. Mislim da će ga samleti i da je to apsolutno zaslužio nakon svega što joj je uradio. Ana je vrlo riječita, elokventna i školovana žena, ponosna sam. Plašila se da je emocije ne preplave kad ga vidi, kad ga sretne i pogleda u oči, ali vidjela sam bijes, ono što sam od nje i očekivala. Ovo što vi gledate nije Zvezdan Slavnić, tek ćete vidjeti ko je on. On je potpuno druga ličnost, vrlo nasilan i to polako kreće da se pokazuje", rekla je Milena za Pink.rs i otkrila da li je Zvezdan nekada bio nasilan prema Ani.

"Tu ćemo sačekati Anu, tu ima mnogo pikanterija kad je gospodin Slavnić u pitanju, kao i njegov otac. On je od mene zaslužio šamarčinu preko usta. Sve zatvorske posjete sam sa njom u Švajcarskoj prošla, bilo je tu svašta među njima, ali ste i sami vidjeli da je nasilan. Ja sam se bojala da dok je hodao onako nervozno oko stola za kojim je sama sjedila, Bože ja sam samo pokrila oči i molila se da joj ne odvali volej u glavu. On je svjestan da ćemo ga mi samljeti".

Milena je takođe otkrila da li je Slavnić plasirao pravu priču o njihovoj ljubavi. "On je četiri pune godine bio u zatvoru tako da je totalna neistina, notorna laž, da su oni godinu i po dana njihove zavjese spuštene i da su se oni izlizali. Pa čekaj druže, kako nije bilo izlizano dok smo ti pakete u zatvor donosile? Sve se izlizalo kad se vratio da živi kod Ane kao podstanar, smiješan je kao bioskop".

Milenu čudi to što ostali ukućani poštuju Zvezdana:

"Šokirana sam strahopoštovanjem koje imaju tamo prema njemu, koje strahopoštovanje druže, nisi ti kriminalac, dečka si ubio greškom.U Švajcarskoj je pljačkao kao kad bih ja otišla sa najlon čarapom na glavi i uhapse me ispred lokala. Kristijan Golubović je za njega Bog podzemlja. Mnogi su o njemu stvorili lažnu sliku jer misle kao sin Moke Slavnića, ali taj čovjek se samo diči tuđom slavom. On beogradskog asfalta nije preorao, niko ne zna za njega osim kao za Mokinog sina, a Moku bih voljela da pitam da li je toliko bez para pa ne silazi sa televizije i gdje je bio dok mu je sin bio po zatvorima, po operacijama. Nije viđao sina u zatvoru, nije ga obilazio, ni unuče ne viđa. On je i prema svom tati bio nasilan".