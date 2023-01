UŽAS! ZALETIO SE KAO FURIJA I PROŠAO KROZ STAKLO! Ana vrištala, Zvezdan bjesnio, "Htio sam život da dam za tebe" (VIDEO)

Zvezdan Slavnić pobjesnio je nakon razgovora sa bivšom nevjenčanom suprugom, Anom Ćurčić.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Učesnik Zadruge, Zvezdan Slavnić ne može da se smiri nakon ulaska njegove bivše partnerke Ane u Zadrugu, koju je pred kamerama prevario sa Anđelom Đuričić. On je pokušao da izbode sebi ruku nožem, najstrašnije izvređao Anu, a sada je zatražio od nje da nasamo popričaju na Rajskom ostrvu.

Ana i Zvezdan pokušali su da popričaju i razjasne njihov odnos, a onda se dogodila jeziva scena.

"On hoće da idem sa njim na Rajsko da popričamo. Ja ne znam da li smem da idem sa njim tamo..." rekla je Ana Lepom Mići, a Zvedan je istakao - "Hoću da pričamo sami u miru". Ana je pristala sjeli su u čamac i otišli su do ostvra gdje su neko vrijeme razgovarali, Zvezdan je priznao da ju je varao i prije Zadruge, a onda je ona poželjela da ode.

Zvezdan je potom u naletu bijesa polomio prozor, odnosno proletio kroz staklo, šokiravši sve, a ponajviše Anu, koja je vrištala zbog scene.

"Ne! Što radiš to? Objasni mi, hoćeš da me stresiraš još?", rekla je Ana, a Zvezdan je nervozno šetao i ponavljao joj - "Hoćeš da me ubiješ? Htio sam život da dam za tebe". Zadrugari su odmah dotrčali do doka, a obezbjeđenje je doplovilo do ostrva kako bi smirilo Slavnića. Ana je potom završila u suzama i zagrljaju Zorice Marković i otkrila joj da se mnogo uplašila.