NJENI NEĆE NI DA ČUJU DA IM "MANGUP ZVEZDAN" BUDE ZET! Anđelina porodica užasnuta - stižu u Zadrugu, a ona ZALJUBLJENA!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić novi su par o kojem se uveliko priča u Zadruzi, a i sami su priznali da postoje emocije.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zvezdan Slavnić priznao je emocije prema Anđeli Đuričić i poručio nevenčanoj supruzi Ani da ne dolazi za Novu godinu u Zadrugu, a priča se da je ona stavila tačku na njihovu dugogodišnju zajednicu. Povodom novonastale situacije oglasila se i Anđelina drugarica iz Herceg Novog i otkrila šta zadrugarkina porodica misli o svemu.

"Anđela je počela da se zaljubljuje, ali zbog cele situacije mora da povuče kočnicu, a teško joj je. Poznajem je dobro i skoro je nisam ovakvu videla, ona pored Zvezdana cveta. On je neko ko je stariji i ko je autoritet, i vrlo lepo je kontroliše. Sve bi bilo super, pa čak i ta neka razlika od dvadeset godina mogla bi da se zanemari, ali on ima kod kuće ženu. Njena porodica je patrijahalna i oni nikako ne podržavaju to da im Zvezdan bude zet. Niti oni veruju u priču da ga je žena ostavila. Realno, ona ga ostavila, a onda ga kao podržava, ništa tu nikome nije jasno. Ne poznajem čoveka i ne mogu da pričam o njegovim emocijama, ali o Anđelinim mogu i jasno je kao dan da se zaljubila", tvrdi prijateljica Anđele Đuričić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Kada sam ih videla na Zadrugoviziji, ona je cvetala, onaj njen osmeh i kad pogleda u njega, cakle joj se oči. Međutim, opet kažem, njena porodica ne želi da prihvati to da se ona može zaljubiti u mangupa poput Zvezdana. Dolaze joj mama i tata za Novu godinu, verujem da će joj skrenuti pažnju. Znam da njenima nije svejedno, jer ne znaju ko će Zvezdanu doći, ako se žena pojavi biće baš čupavo, a to će i Anđelu da razočara, iako ona ni ne zna da se Ana oglašavala i da je rekla da prekida sa Zvezdanom", zaključila je.