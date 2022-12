ŠOK U ZADRUZI! ZVEZDAN OSTAVIO ŽENU ZBOG ANĐELE, NE ŽELI DA JE VIDI: Priznao pred kamerama da ju je PREVARIO!

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su se toliko zbližili da je on poručio supruzi da ne bi voleo da dođe za Novu godinu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Novo iznenađenje u Zadruzi je još uvek nezvanični par Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić koji je zbog zadrugarke poljuljao brak sa suprugom Anom s kojom je proveo godine i godine i kojoj se zaklinjao na vernost od kada je kročio u rijaliti.

"Moraću da nosim teret toga, nemam šta da kažem. Tu sam gde jesam", izjavio je Slavnić dok je s Anđelom, zbog koje se oglasila njegova žena, imao ozbiljan razgovor daleko od svih, na šta mu je ona rekla: "Nisam očekivala da će do ovoga da dođe. Neprijatno mi je. Neću znati kako da saopštim svima odluku". Zvezdan je potom priznao šta se desilo i izvinio se supruzi za to što joj je uradio.

"Izvinjavam se mojoj Ani i porodici i svima. Prvenstveno Ani. Nisam ništa uradio, ali iz druženja sa Anđelom, dobio sam emociju prema njoj. Moram da kažem ovo, jer sam u trouglu gde me je sramota. Uradio sam lošu stvar, iako se još ništa nije desilo. Emocije koje imam su kao da sam je prevario. Neće ništa biti od druženja, možda ću da joj držim ruku i zagrlim je i to je mera do koje ću ići. Glupo je dalje da pričam. Što se tiče Nove godine, ne bih voleo da Ana dođe u Zadrugu i da se raspravljamo. Ne bih voleo da budem neiskren prema njoj. Desilo se ovo i šta da kažem", bio je iskren Zvezdan pred kamerama.

Na to je Anđela dodala: "Desile su nam se emocije. Stojim iza toga da se ovde ništa neće desiti zbog moje porodice. Ne želim da komentarišem njegov brak, sve je on rekao".

Pogledajte snimke:

Zvezdan i Anđela u Zadruzi Izvor: YouTube/Zadruga Official