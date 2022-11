GLEDAĆEŠ ME KOD JOVANE JEREMIĆ, PISAĆE "UBIJENA MILJANA KULIĆ": Jezive pretnje u Zadruzi, Bebica ŠOKIRAO - Marija BESNI!

Miljana Kulić je uplašena za život, tvrdi da od Bebice dobija jezive pretnje, a Marija traži dugo psiihijatrijsko veštačenje!

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon što je Nenad Macanović Bebica pokušao da pobegne iz Zadruge, Miljana Kulić je otkrila da joj upućuje jezive pretnje i da je uplašena, a iznela je brdo šokantnih detalja.

"On stalno priča kad smo u krevetu: 'Budalo, koliko te volim, ubiću tebe, pa sebe', ja se smejem dok sad pričam, ali kad se uplašim, ne smejem se stvarno, kad god ga iznerviram on meni preti da će se ubiti. Ljudi će reći: 'Mariji je bio idealan', a ja ti kažem još jednom: 'Majko, ako ga ne skloniš, gledaćeš me kod Jovane Jeremić u jutarnjem programu. Pisaće: 'Ubijena Miljana Kulić'", poručila je očajna Miljana, koja je nedavno želela da raskrsti sa Bebicom.

"Ti si meni rekla: 'Šta da radim sa tobom, ubiću te', a ja sam rekao: 'Što ti mene, bolje ja tebe, pa sebe'. To je bila zaje*ancija, nešto smo se zezali oko toga. Istina je da sam joj rekao da ne želim dugo da živim, još pet godina i to je to", objašnjavao je Nenad, a Marija je pobesnela.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ma, to nije zezanje. Ona se zezala, ti si rekao to! Kako možeš da kažeš mojoj ćerki da ćeš je ubiti?! Je l' si, bre, ti normalan? Šta se ovde dešava, ko si ti, bre, da tako pričaš!", vikala je Miljanina majka.

"Nikada do tada nisam videla takvu facu. Kada je udario kolima u semafor, banderu, isto tako smo se svađali i tada se to desilo. Kako da ti objasnim, mama? Pored semafora je bio podignut trotoar, kada se iznervirao, rekao je: 'Ti ćeš da me nerviraš' i udario je u to. To je bilo kada nisam mogla da te prepoznam, ni tebe ni tatu, i kada sam se uplašila i upiškila od straha. Kada sam vikala: 'Hoću da idem u Beograd? Gde je Željko?'. Tresla sam se, skinula sam majicu", jecala je Miljana Kulić dok se prisećala i pokušavala da objasni situaciju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ja razmišljam o ozbiljnom psihijatrijskom veštačenju koje traje, rešetanje tri dana ozbiljno. Zvezdan mi kaže da Bebica neće da pristane, ne interesuje me. Ja ne mogu da ga raščivijam. Ja više verujem tom veštačenju, nego poligrafu", dodala je Marija.