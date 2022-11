VIKALA SAM TATA, A ON JE BIO SAV U MODRICAMA! Sebe krivi za očevu SMRT - Učesnica Zadruge otkrila JEZIVE detalje nesreće

Zadrugarka Kristina Ina Rajzinger otvorila je dušu i progovorila o traumama i detinjstva najbolnijim trenucina u svom životu.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnica Zadruge Ina Rajzinger koja je sumnjala da je ostala trudna sa bivšim dečkom Miljane Kulić, Lazarem Čolićem Zolom i čijie su fotografije "usijale" mreže progovorila je o pokojnom oci i otkrila zašto sebe krivi za njegovu smrt. Neca Lazić započeo je temu o nesreći koja se dogodila Ini i njenom ocu.

"Kada je ušla, pričala mi je svoju priču, koja nije ni malo naivna i ne liči ni na jednu ovde. Upoznala je svog oca sa 13 godina... Gledala je kako joj gine otac na rođene oči i krivila je sebe za njegovu smrt. Želela je da upozna očevu majku, jer je nije poznavala. On je želeo da joj učini, jer do tada nije bio pravi otac prema njoj. Požurivala ga je, ali on je bio umoran, zaspao je za volanom", rekao je Neca, a onda je Ina objasnila zašto sebe krivi za nesreću u kojoj je poginuo njen otac.

"Situacija je bila takva. Nisam ja imala kontakt sa njim osim preko društvenih mreža na početku. Dogovorili smo se da se vidimo i da upoznam porodicu. Moja majka se složila sa tim, naravno. Došao je, ali se nešto nije osećao dobro, ali sam ja pitala da idemo, bila sam dete. To jutro sam se probudila, on je pio kafu i srećna sam se spakovala i krenuli smo. Išao je njegov drug sa nama i odmah je zaspao, njega ni ne poznajem. Otac je vozio, ja sam sedela pozadi. Možda se on i nećkao, ja to ne znam, nisam osetila. Primetila sam da je umoran, jer smo stajali često, da jedemo, da se odmori malo. Bili smo u putu, u jednom trenutku sam zaspala, ne mogu da povežem šta se tačno desilo. Samo sam u jednom momentu čula zvuk i udarac. Meni je jedna noga bila priklještena od sedišta, ali sve je okej bilo, 16 šrafova imam, operacija je trajala jedanaest sati. Njegovom drugu nije bilo ništa, a otac mi je bio bez svesti. Izvinite, jako mi je teško da pričam na ovu temu", zaplakala je Ina, pa nastavila:

"Nisam ni slutila da je poginuo. Bio je u modricama. Vikala sam par puta 'tata', ali se nije odazivao... Odvezli su ga u bolnicu, samo se sećam da sam zaspala u kolima Hitne pomoći. Kada se završila operacija i kada sam se probudila iz anestezije, videla sam majku. Moje prvo pitanje je bilo 'Gde je moj otac'. Niko mi nije odgovarao. U jednom momentu je majka sela pored mene i rekla mi da nije izdržao. Da smo napravili pauzu i da se on odmorio kako je želeo, možda se to ne bi desilo", grcala je Ina.