Dejan Dragojević se povodom današnjeg dana obratio Aleksandri emotivnom porukom u kojoj je priznao kako se oseća.

Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_

Pobednik prošle sezone Zadruge, Dejan Dragojević, ne krije koliko mu nedostaje devojka Aleksandra Nikolić koja se nedavno vratila u rijaliti nakon operacije, a danas je za njih dvoje poseban datum. Jednom je već iznenadio devojku kada im je bilo osam meseci veze, a danas slave još jedan.

Tom prilikom se oglasio na društvenim mrežama porukom koja je izmamila emocije brojnih fanova. Iako ovog puta nema romantičnih poklona i viđanja u Zadruzi, poruka će sigurno doći do nje kada za to bude prilika.

"Devet meseci... Ono što smo kreirali od naših emocija, to je ono što nas hrani... Znaš šta je naša emocija?! To je kao da ste sipali pun rezervoar goriva i otišli na put oko sveta sa istim tim gorivom... Tako i mi... Za sedam meseci smo sipali ljubav, poštovanje, odlučnost, hrabrost u naša srca. To je naš rezervoar i koliko vidim nije mali, cisterna je. Hoće da ukradu iz nas, ali ne mogu, hoće da ne stignemo do našeg cilja, hoće da nam propadnu planovi. Ljubomorni su i ako kažu da smo laž, mi smo ustvari jedina laž u koju oni veruju, jedina laž koja je istina. Zato se trude...", napisao je na Instagramu uz zajedničku fotografiju s Aleksandrom.

Vidi opis NE ODLUČUJEMO MI O OVOJ LJUBAV! Dejana Dragojevića preplavile emocije, priznao SVE Aleksandri - Svaki moj dan je BORBA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 7 / 7

"Ali nisu oni ti koji odlučuju, nismo ni mi. Onaj ko nas je spojio 2.02.2022. nije slučajno, onaj ko nam je dao istrajnost nije slučajno. Onaj koji nam daje snagu, iako ima previše lopova naše ljubavi... Onaj koji je kreirao sve ovo... Hvala Bogu, pa nisu ljudi ti koji odlučuju, nas bi odavno ugasili, ali ne zato što nas mrze, nego zato sto imamo šansu da uspemo. U vremenu bluda, razvrata, gde ljudi u drugima vide samo ono što su oni sami, ja u tebi vidim život, svet, budućnost, želju za životom i uspehom. Ja te gledam mojim očima, a ne tuđim. Tuđe oči vide svoja zla dela, pa ih prebacuju na druge, jer su sami takvi. Ali TI! Ti si nešto posebno. Uvek sam ti govorio samo jedno: 'Zapamti da te volim najviše na svetu, a to ću ti dokazati'. Svaki moj dan sadrži borbu za nas. Ti se bori tamo, ja ću napolju. Kad izađeš, zajedno ćemo celi svet srušiti i obojiti u našu boju koju mi želimo. Tvoja Veverica", napisao je Dejan Dragojević, koji je nedavno otkrio kada će se zvanično razvesti od Dalile Dragojević.