HIT OBJAVA DEJANA DRAGOJEVIĆA! Vidio Filipa Cara na TV-u, pa se odmah oglasio - evo kako sad naziva bivšeg suparnika!

Filip Car je gostovao u emisiji, a Dejan Dragojević je sve ispratio i odmah odreagovao na društvenim mrežama.

Izvor: TV Pink/screenshot

Bivši učesnik Zadruge, Filip Car, čije se ime gotovo svakodnevno spominje u šestoj sezoni, a pojedine bi veoma obradovalo i da ga vide na vratima, otkrio je da nije tačno da staje na ludi kamen, u šta su mnogi posumnjali zbog toga što je kupovao nakit.

"Svi me nešto pitaju, možda jeste ispalo tako, ali lančić sam kupio nećaku, pa mi su mi zapala za oko i dva prstena. Riješio sam da obradujem i sestru i majku, tako da sam njima namijenio te poklone, nije onako kako je ispalo", objasnio je Filip koji priznaje da mu nije drago što ga bivša djevojka Maja Marinković redovno spominje.

"Nije mi drago kada me često spominje. Kada bilo ko kaže nešto, bilo dobro ili loše, nije mi to lijepo. Razumijem Bilala, mlad je dečko, ne znam koliko će mu poći za rukom to sve sa Majom, želim im puno sreće, trebaće im", poručio je, pa priznao da nema nikakav kontakt s Dalilom Dragojević i ne želi da ima, a nedavnu priču o navodnim porukama i pozivima nije želio da komentariše. Osim toga, progovorio je i o učešću svog najboljeg prijatelja Zole u Zadruzi 6.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Što se tile Zole, dao sam mu savjet da uči od mene, da nađe neku novu ljubav, a ne da se stalno valja u istim fekalijama. Mislim da je to mnogima simpatično, ali realno, porodicama nije i mislim da je najbolje da se sklone. Vidim da je već upao u priču i u problem sa već poodmaklom trudnoćom. Ima vremena, nadam se da će se izboriti sa svime, ima dosta vremena još", poručio je Filip Car u emisiji "Premijera - Vikend specijal", a njegovo izlaganje pažljivo je ispratio i Dejan Dragojević, pobjednik Zadruge 5 i njegov nekadašnji najveći suparnik i neprijatelj, koji je nedavno otkrio da se uskoro zvanično razvodi od Dalile.

"Zet u kući", napisao je Dejan uz sliku onoga što gleda, a uz to je objavio i prikladnu pjesmu...

Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_