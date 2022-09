ZAVRŠIO RIJALITI KARIJERU, PA SE JAVNO OBRATIO ČELNICIMA ZADRUGE! Ovo niko nije očekivao, Karić imao POSEBNE USLOVE!

Stefan Karić stavio tačku na svoju rijaliti karijeru i tim povodom se obratio produkciji i svojoj publici.

Izvor: Pink/screenshot

Stefan Karić bio je dio Zadruge poslednje dvije sezone, gdje je često bio u centru komentarisanja, a sada je otkrio da je odlučio da stavi tačku na svoju rijaliti karijeru.

Podsjetimo, on je po završetku raskinuo dugogodišnju vezu sa misicom Jovanom Ljubisavljević, navodeći da ga je "smarala i gušila", a sada je i pomenutom odlukom iznenadio sve. Stefan se prilikom svog poslednjeg gostovanja u emisiji "Zadruga narod pita" obratio gledaocima i fanovma, ali i produkciji kojoj je zahvalan na prilici.

"Bilo nam je fenomenalno večeras. Želim da se obratim Velikom šefu i šefici, da se zahvalim na svemu što su učinili za mene, što su mi omogućili da budem dio ovog šoua. Ovo je moja poslednja emisija 'Narod pita'. Hvala na svemu i što ste me trpili u nekim situacijama i što ste mi progledali kroz prste za neke stvari. Hvala i svim ljudima koji su bili uz mene, ovo je kraj moje rijaliti karijere", rekao je on.

Podsjetimo, Stefan Karić je jednom pirlikom tokom boravka u Zadruzi otkrio detalj iz svog ugovora koji nije bio poznat do taa. Kako je prizao, jedan od njegovih uslova bio je da ne djeli toalet sa ostalim ukućanima.

"Meni je u ugovoru jedna od stavki da ne koristim WC napolju. To imam u ugovoru. Poznato je to od prije, to je zbog zdravstvenih problema koje imam", rekao je Stefan pred cimerima.

