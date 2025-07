On je poručio Mandiću da neće zastrašiti ni njega ni građane Budva.

Izvor: Budva naš grad

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović poručio je da izjava predsjednika Skupštine Crne Gore i lidera Nove srpske demokratije (NSD) Andrije Mandića u kojoj traži objavu navodnih "video zapisa svađe" predstavlja krajnje providan pokušaj da se brutalni napad pripadnika organizovane kriminalne grupe i funkcionera NSD relativizuje, zamagli istina i zaštite počinioci.

"Da budem potpuno jasan – nisam imao nikakvu svađu sa braćom Mitrović. Doživio sam brutalni kriminalni napad od strane lica koja se vode kao bezbjednosno interesantna i koja su direktno povezana sa Novom srpskom demokratijom, čiji je funkcioner jedan od napadača. Riječ je o organizovanom, unaprijed isplaniranom aktu nasilja, a ne o 'svađi', kako to pokušava da predstavi Mandić. Njegov pokušaj da podvalama i manipulacijom javnosti zamijeni uloge, da od napadača napravi žrtve, a od mene krivca – nije samo politički nepošten, već duboko opasan. To je direktan pokušaj zataškavanja zločina i zaštite partijskih vojnika koji sprovode nasilje kao metodu političke borbe", rekao je Jovanović za "Vijesti".

On je poručio Mandiću da neće zastrašiti ni njega ni građane Budva.

"Gospodine Mandiću, vi nećete zastrašiti ni mene, ni građane Budve. Umjesto što spinujete i bacate dimne bombe, izađite pred građane i priznajte odgovornost svoje partije i njenih kadrova za napad koji se dogodio. Ako već nemate političku i moralnu snagu da to učinite, onda vas bar pozivam da prestanete vrijeđati inteligenciju javnosti pokušajem da predstavite krvavi napad kao 'svađu'", istakao je prvi čovjek Budve, pišu Vijesti.

Kako je naglasio "institucije ove države znaju šta im je posao".

"Očekujem da će sve činjenice uskoro izaći na vidjelo, uključujući i video snimke – koji će jasno pokazati da je u pitanju nasilje, a ne nikakva verbalna rasprava. Napad su izvršili pripadnici organizovane kriminalne grupe a jedan od napadača je bio naoružan. Zašto je MUP kasno odreagovao i dozvolio da se napadači udalje sa lica mjesta i daju u bjekstvo je pitanje o kojem će tek biti riječi kao i o tome ko je koordinirao iz organa bezbjednosti akcijom udaljavanja i oslobadjanja od vatrenog oružja. Kao što sam vam mnogo puta do sada dokazao, mene ne možete ućutkati, niti ćete me uplašiti. Crna Gora ne smije i neće biti taoc politički motivisanog nasilja i trpjeti spregu politike i organizovanog kriminala. Napad na mene nije bio samo fizički – to je bio napad na instituciju lokalne samouprave, na volju građana Budve i na slobodu da se politika vodi bez ucjena, prijetnji, pesnica i potrezanjem vatrenog oružja. Ali vi, Mandiću, očigledno mislite da se vlast drži šakama, a ne podrškom naroda. Poručujem vam jasno: nećete me ućutkati, nećete me zastrašiti, i nećete zataškati ovaj zločin. Vi i vaša partijska ekipa ćete odgovarati – politički, moralno i,nadam se krivično. Budva neće pasti pod vlast huligana, batinaša i njihovih političkih zaštitnika", zaključio je Jovanović.

Jovanović je pretučen 18. jula u Budvi, a zbog napada na njega uhapšen je Jovo Mitrović, dok su Vidak i Milorad Mitrović lišeni slobode zbog nasilničkog ponašanja.

Jovanović je ranije optužio Mandića i NSD da su nalogodavci napada na njega, zbog kog je bio hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore. On tvrdi da su ga napali pripadnici budvanske organizovane kriminalne grupe. Zbog napada je uhapšen Jovo Mitrović, dok su Vidak i Milorad Mitrović lišeni slobode zbog nasilničkog ponašanja. Prema tvrdnjama Jovanovića, Božidar i Radomir Mitrović, kao i trojica pobrojanih Mitrovića, vode se kao bezbjednosno interesantna lica (BIL). Vidak je i funkcioner NSD-a, prenose Vijesti.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru Špiro Pavićević odredio je 19. jula pritvor do 30 dana Jovu Mitroviću zbog napada na Jovanovića.

Bulatović je tada kazao da su pred sudijom za istragu saslušani i Vidak i Milorad Mitrović, te da je prihvaćen predlog osnovnog državnog tužioca te im je određena mjera zabrane prilaska Jovanoviću.

Jovo Mitrović upućen je u spuški Istražni zatvor.

Vidak Mitrović podnio je juče neopozivu ostavku na članstvo u Upravnom odboru Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.