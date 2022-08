PRIČALA JE DA ĆU TEK PLAKATI! Stefan Karić nakon raskida otkrio šta je misica radila - Pominje se i njen BIVŠI dečko!

Bivši učesnici Zadruge Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević stavli su tačku na svoju vezu, što je rastužilo sve njihove fanove.

Izvor: Instagram/karic___s

Stefan Karić sve je iznenadio kada je pred kamerama rekao da su on i Jovana raskinuli. Bivši učesnik Zadruge je u emisiji otkrio da ga je misica "smarala" kao i da je želio malo slobode nakon rijalitija, a onda otkrio i detalje raskida i Jovaninog ponašanja.

Kako je ispričao dok je on boravio u rijalitiju, Jovana je komunicirala sa raznim grupama koje su ih podržavale, pa se i žalila Stefanovim prijateljima.

"Ona je sama kriva što se dopisuje sa tim mentolima i iznosi detalje te naše... Strašno, ali nema veze... Ti ljudi udaraju na mene, udaraju na Osmana...To su bolesnici bolesni. Imam neke prepiske gdje je ona svašta pričala za mene, da ću tek da plačem. Jednostavno, vidim da se i njima žalila, znam i da se mojim prijateljima žalila i svašta pričala. Ne zamjeram joj, jer je svašta prošla i sve to", rekao je Stefan.

"Mene je začudilo da ti je ona oprostila te prepiske", rekla je voditeljka.

"Ja znam da kad se tako nešto desi, mislim, nije normalno. Kao što je ona rekla da nije posumnjala da sam bio sa Marijanom. Nemoj da mi pričaš da ne sumnjaš, kaži, brate: 'Posumnjala sam'. To me je nerviralo! Normalno je da je sumnjala...", rekao je Karić u emisiji "Narod pita" i dodao:

"Mene sitnica može najviše da poremeti, da me totalno odbije od osobe. Te neke sitnice su me unakazile... Nije to bilo, sad ovog puta, nisam sumnjao u nju niti bilo šta. Stvarno nisam sumnjao, ali jednostavno je bilo raznih priča gdje se ona kretala, gdje je izlazio taj njen bivši momak".

Stefan je 10 mjeseci boravio u rijalitiju dok ga je Jovana čekala u njegovoj porodičnoj vili gdje mu žive otac Osman i maćeha Kristina. Ipak, ubrzo nakon kraja rijalitija Karić je rješio da stavi tačku na ljubavnu vezu.