TRIJUMF SEA DANCE FESTIVALA: Više od 40.000 fanova za savršen kraj festivalskog ljeta!

Nakon najturbulentnijeg razdoblja u istoriji festivala, ispunjenog neizvjesnošću povodom održavanja i problema izazvanih ultimatumom izvođača, Sea Dance festival je opet pokazao zbog čega ga smatraju najvažnijim crnogorskim festivalom.

Izvor: Sea Dance Photo Team

Kroz festivalske kapije tokom tri dana prošlo je više od 40.000 posjetilaca iz mnogih evropskih zemalja. Uprkos mnogim preprekama, organizatori iz EXIT tima su se potrudili da osiguraju vrhunski program, prepun internacionalnih i regionalnih muzičkih zvijezda. Svojim fenomenalnim nastupima publiku su oduševili Konstrakta kojoj je ovo bio premijerni crnogorski koncert, techno diva Nina Kraviz, najpopularniji regionalni sastav Dubioza Kolektiv, planetarno popularni elektronski dvojac Mind Against, balkanska trap kraljica Senidah i mnogi drugi izuzetni izvođači.

Prvo festivalsko veče na Visa Dance Paradise powered by Turistička organizacija Budve bini obilježili su Ana Đurić Konstrakta, najtraženija muzička umjetnica ovih prostora, jedno od najjačih techno imena današnjice Anfisa Letyago, globalni hitmejker Mahmut Orhan, veteran regionalne Marko Nastić i Ilija Djokovic, kao i domaćini Sea Dance-a Who See i brojni lokalni izvođači.

Druge festivalske večeri publiku su zabavljali australijska senzacija i hitmejkeri Shouse, jedan od najtraženijih dvojaca u elektronskoj muzici današnjice Mind Against, sjajni Human Rias, jedini izvođač u istoriji Exita koji je ove godine otvorio i zatvorio mts Dance Arenu, balkanska trap kraljica Senidah, kao i Mimi Mercedez, Tam, Micka Lifa.

Posljednje veče festivala donijelo je furioznu završnicu uz jednu od najvećih zvijezda elektronske scene, neprikosnovenu techno kraljicu Ninu Kraviz. Upravo njen nastup pokazao je kako Sea Dance nije dozvolio da umjetnost i muzika stanu ispred politike. Uz Ninu finale festivala obilježili su najveći regionalni bend posljednje decenije Dubioza Kolektiv, multitalentovani muzičar Marko Louis, predstavnik Afterlife lejbla Coeus, trap senzacija Crni Cerak & Lacku, kao i niz lokalnih izvođača.

Na drugoj, Together. Always! Powered by Guarana bini, koja je privukla veliki broj posjetilaca, Sea Dance je tradicionalno promovisao i afirmisao crnogorsku elektronsku scenu. Nastupilo je više od 30 domaćih izvođača, čime im je festival dao podršku, kao što su oni i podržali festival proteklih mjeseci kada je njegovo održavanje bilo pod znakom pitanja. Program festivala zaokružila je treća bina, Tuborg Silent Dance, od samih početaka jedna od omiljenih destinacija posetilaca.

Na ovogodišnjem izdanju Sea Dance festivala premijerno je predstavljeno najjače festivalsko VR iskustvo na svijetu. Ovaj ekskluzivni VR projekat je prvi put predstavljen na Svjetskoj izložbi EXPO Dubai i čine ga poznate Exitove festivalske lokacije snimljene 8K 360 VR kamerom u julu 2021. godine.

Osmo izdanje Sea Dance festivala donijelo je i pregršt dodatnih sadržaja i zona realizovanih u duhu društvenog aktivizma Fondacije EXIT. Ove godine u fokusu su bile briga za mentalno zdravlje,ekološka misija i nastavak humanitarnog projekta Stars4Kids. Poruke koje se nalaze na samom ulazu na festival za cilj su imale da ukažu na značaj mentalnog zdravlja i podrške. U sklopu ekološke akcije zadnjeg dana festivala organizovano je čišćenje plaže Buljarice i zaleđa, u saradnji s organizacijom GREEN HOME i njenim volonterima.