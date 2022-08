SEA DANCE OSVOJIO JADRAN! VEČERAS VELIKO FINALE UZ NINU KRAVIZ I DUBIOZU KOLEKTIV!

Nakon dvije fantastične noći i jutra na plaži Buljarica, večeras, za samo finale Sea Dance festivala, centralnu binu preuzeće jedinstvena techno diva Nina Kraviz i najveći bend regiona, crno-žuta banda pod imenom Dubioza Kolektiv.

Izvor: Sea Dance

Uz njih će glavnom scenom dominirati zaštitnik Balkan soul zvuka Marko Louis, jedno od najjačih novih elektronskih imena i adut Exitove Dance Arene Coeus, veteran domaće scene Proximus, trep senzacija Crni Cerak & Lacku i crnogorska hip hop ekipa Da Wreck.

Posle maestralnih izvođača kao što su Konstrakta, Anfisa Letyago i Mahmut Orhan u petak, subota je na plažu Buljarica privukla oko 13.000 posjetilaca, a sve zahvaljujući savršenim hedlajnerima! Najupečatljiviji dio večeri bio je definitivno nastup sjajnog italijanskog dua Mind Against, koji su krcatoj glavnoj bini pružili savršen balans energičnog i melodičnog techna. Do njihovog nastupa energiju su na maksimum podigli globalni hitmejkeri Shouse, jedinstvena Senidah i nezaustavljiva Mimi Mercedez, zajedno sa Tam i Micka Lifom. Potom je techno velemajstor Human Rias za sam kraj držao Sea Dance punim do 6 ujutro!

Kao i prethodne večeri, svjetski i regionalni izvođači nose sjajne utiske sa festivala, na koji bi se rado vratili, kako zbog energije koju su dobili od publike, tako i zbog jedinstvene festivalske lokacije i glavne bine koja se nalazi na metar od predivnog Jadranskog mora! Megapopularni duo Shouse dočekala je puna plaža i horski pjevala „Love Tonight“ i „Won’t Forget You“, kao i mnoge druge hitove na njihovom premijernom nastupu. „Prelijep i veoma poseban nastup! Volimo Sea Dance i Crnu Goru, prelijepa je lokacija festivala i pogled na Jadransko more, ovo je jedna od najsavršenijih lokacija na svijetu! Produkcija, ekipa i publika su sjajni! Želimo da se vratimo, ljeto nikad ne prestaje!“, poručuje ovaj duo.

Human Rias, koji je na glavnoj festivalskoj bini perfektno zatvorio drugo veče, kaže da je imao velika očekivanja od Sea Dance-a nakon nastupa na ovogodišnjem Exitu. „Moram da kažem da sam impresioniran lokacijom festivala, ljudi i muzika su predivni! Oduševljen sam i ljepotom Crne Gore. Hvala vam, Sea Danceri, volim vas svim srcem“, poručio je posjetiocima Human Rias!

Senida je na Sea Dance donela omiljene pjesme, snažnu energiju i odličan scenski nastup. „Najbolja je publika tamo gdje se svi okupe, a to je Sea Dance! Pored mora je, odmah na plaži, nema ljepše, ja bih se sad bućnula u moru! Ovaj festival će mi ostati u duši, publika je odlična“, rekla je ova balkanska trep kraljica.

Nezaboravne uspomene sa festivala nosi i Mimi Mercedez, kojoj je ovo bio prvi nastup u Crnoj Gori. „Prelijepo je bilo, odlijepila sam! Ovo mi je do sada najljepše iskustvo što se tiče festivala, najjači festival ikad za mene! Premoćno, bila je prava ljetnja festivalska atmosfera, za koju mislim da svaki izvođač živi. Bina je bukvalno na obali mora, oduvijek sam željela da nastupam na takvom mestu. I mnogo mi se svidjelo što je ‘beskrajno ljeto’ slogan ovog festivala, jer je to moj životni slogan!“, rekla je Mimi.

Ništa manja festivalska energija tokom cijele večeri nije bila ni na Together. Always! bini, gdje su nastupali Marc Stan, Starac, Mr Mips, Vlado Božovć, Lazar b2b Vuk Đurišić, Branko Vuković b2b Iks Oks, Mr Lekka b2b Mallex Marrero, Budo Šuković, Satie i Stamina.

Sea Dance je stigao do poslednjeg festivalskog dana, ali prije nego što budu otvorene festivalske kapije, Sea Dance će u saradnji sa volonterima iz organizacije Green Home od 17 do 19 časova organizovati akciju čišćenja plaže Buljarica i zaleđa.

Vrata festivala i večeras će biti otvorena od 19:00, a prvi nastupi na Visa Dance Paradise powered by Turistička organizacija Budve bini počinju u 20:00. Nakon DJ Mandozice na lajnapu su od 20:30 Da Wreck, u 21:30 Crni Cerak i Lacku, zatim od 22:30 Marko Louis, pa u 23:30 Dubioza Kolektiv. Coeus će se na binu popeti u 01:00, velika Nina Kraviz u 02:30, a zadnji slot festivala pripada Proximusu, s početkom u 04:30.

Together. Always! Powered by Guarana bina i večeras, od 20:00 do 06:00, predstavlja glavne adute crnogorske elektronske scene, među kojima su Nikola Soc, Stanco, Konatari, Pim Secle b2b Pelzensers, Double Needle b2b Doshljak, CHBX, Burkakke b2b Straks, Buba, Lerr i P.S. Tuborg Silent Dance će i u nedjelju preuzeti DJ Dirty, Fanatic, Đura Ćurčić i Alex Mark.

Sve regularne i VIP ulaznice i zadnjeg dana moraju biti zamijenjene za festivalske narukvice na zamjenskim mjestima koja se nalaze kod kapija festivala. Njihovo radno vrijeme je od 10:00 do 03:00 za regularne ulaznice i od 16:00 do 03:00 za VIP. Ulaz na festival biće moguć najkasnije do 03:00. Plaćanje na Sea Dance festivalu je moguće isključivo festivalskom karticom za plaćanje. Organizatori su se pobrinuli za shuttle buseve iz Budve i Bara do Buljarice, kao i za posebne cijene taxi prevoza. Posljednjeg dana jednodnevne ulaznice se mogu kupiti na festivalskim kapijama. Informacije o satnici, ulaznicama, smeštaju, prevozu i svim drugim festivalskim novostima mogu se pronaći na zvaničnoj stranici festivala, Facebook i Instagram stranicama, kao i na aplikaciji Sea Dance.