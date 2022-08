ZAŠTO ME NE POLJUBIŠ, ZAŠTO NE SEDNEŠ PORED MENE? Karić raskinuo sa misicom - došao u emisiju i sve šokirao!

Šok priznanje u emisiji "Narod pita".

Izvor: Instagram/ljubisavljeviceva/printscreen

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević su raskinuli.

Vest je potvrdio sam učesnik Zadruge, koji je gostujući u emisiji "Narod pita" rekao da ga je misica "gušila".

"Jedostavmo me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bežao od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku", rekao je Karić i nastavio:

"Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu".

Evo šta je još rekao: