JEDNODNEVNE ULAZNICE ZA SEA DANCE FESTIVAL U PRODAJI!

Ograničen kontigent prvih, najpovoljnijih jednodnevnih ulaznica za osmo izdanje Sea Dance festivala je u prodaji je po poklon cijeni!

Ovogodišnje izdanje dobitnika priznanja za Najbolji evropski festival na Evropskim festivalskim nagradama će biti održano od 26. do 28. avgusta na predivnoj plaži Buljarica i donosi fantastičan lineup sastavljen od vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvijezda koje predvode: vodeća techno imena Nina Kraviz i Anfisa Letyago, globalni hitmejkeri Shouse i Mahmut Orhan, planetarno popularni duo Mind Against, najtraženija regionalna imena: Konstrakta, Senidah i Dubioza Kolektiv, i mnogi drugi.

Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica, po poklon cijeni od 9,99 eura, što je ušteda od 50 odsto u odnosu na finalnu cijenu, u prodaji je do isteka zaliha. Aktuelna cijena festivalskih ulaznica je 27.99 eura, što je ušteda od 40 odsto u odnosu na finalnu cijenu, važiće do petka do 12. avgusta u ponoć, ili ranije ukoliko se zalihe rasprodaju. Zbog velikog interesovanja publike, još je u toku akcija pod nazivom „Uzmi 4, zgrabi 5”, tokom koje uz kupljene četiri ulaznice za Sea Dance, fanovi festivala petu dobijaju na poklon.

Ulaznice su dostupne preko festivalske stranice, kao i Gigs Tix prodajne mreže u Crnoj Gori i online.

Izvor: Sea Dance