Ova producentkinja i DJ-ica odiše intenzivnom mediteranskom energijom za DJ pultom. Njene trake su oličenje novog techno i minimal techno talasa, a kvalitet njene DJ vještine isticao je i Carl Cox.

Izvor: Sea Dance Festival

Za razliku od većine DJ-eva njene generacije, Anfisa svoje prve muzičke korake nije započela za DJ pultom, već miksujući trake na Pioneer CDJ 100s plejeru. Ljubav prema kolekcionarstvu ju je prirodno vodila ka vinilima. Sve ovo činilo je bazu za ono što će tek predstaviti svijetu, a to je čist talenat i ljubav prema elektronskoj muzici, ali i posvećenost radu.

Prve žurke na kojima je vrtjela bile su po manjim klubovima širom Italije. Kako joj je rasla popularnost i kredibilitet na sceni, počela je i ozbiljnije da se bavi produkcijom 2015. godine. Prvi singl izbacila je iduće godine za lejbl SPINNIN’ Records, pod nazivom „Stop Talking“ sa holadnskim muzičarom Leroy Styles-om.

Ovaj singl joj je bio sky rocket momenat karijere. Usledili su nastupi sa velikanima elektro scene, a posljedično i evolucija u njenom stilu i zvuku – sve ju je vodilo ka nešto sofisticiranijim melodijama. Odlučujući momenat dogodio se i 2018. godine kada je upoznala Carl Coxa na Siciliji i dala mu USB sa svojim trakama, koje je on potom puštao cijele noći. Dva mjeseca nakon ovoga, Carl ju je pozvao da producira muziku za njegov Intec Digital lejbl.

„Bright Lights“ EP je 2019. godine izbacila za njujorški Nervous Records, a zatim i „So Good“ EP za Cox-ov Intec. Na istoimenim trakama je vidan dubok house uticaj, uvezan sa techno bass linijama. Nastupala je na festivalima i klupskim žurkama širom svijeta, i bila „predgrupa“ Adamu Beyeru, Charlotte De Witte, Radio Slave-u, Pan-Potu, itd. Iduće godine nastavila je sa izbacivanjem novih traka, koje su dobile i remikse.

Pandemija je nije zaustavila u kreativnom izražavanju, pa je tako dosta radila u studiju, kao i live streamove iz svog doma. Početkom 2021. godine preorijentisala se sa tvrdog tehno zvuka EP-jem „Listen“, koji je potvrda njene sjajne intuicije i sklonosti ka eksperimentisanju. Ovaj EP je i prvo izdanje njenog ličnog lejbla N:S:DA, odnosno Niside, a naziv nosi po vulkanskom ostrvu u blizini Napulja.

Uslijedeli su i novi nastupi, singlovi za sopstveni i tuđe lejblove, kao i kontinuirani rast jedne od najznačajnijih semi underground artista. Ove godine je na Exitovoj Dance Areni publici isporučila nezaboravan set i opravdala epitet nadolazeće velike tehno zvijezde. U Crnoj Gori premijerno nastupa na Sea Dance festivalu, koji će se održati do 26. do 28. avgusta na plaži Buljarica. Biće to nastup za pamćenje.