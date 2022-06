ANI NEĆE BITI DOBRO KAD VIDI OVAJ SNIMAK! Milica Pavlović na NASTUPU isprozivala koleginicu - rat pjevačica se nastavlja

Milica Pavlović na nastupu pjevala pjesmu "Provereno", pa žestoko potkačila Anu Nikolić.

Izvor: TikTok/mala.lomii/screenshot/Ami G show

Iako je odlučila da cio slučaj oko pjesme "Provereno" i njenog demo snimka preda sudu, te tuži koleginicu Anu Nikolić koja ju je u svojoj verziji pjevala na jednom nastupu, Milica Pavlović nastavila je rat!

Pjevačice su iznijele svoje mišljenje jedna o drugoj - Milica je Ani poručila da "treba da je bude sramota" i da je to što je uradila "dno dna", dok je Nikolićeva ubrzo reagovala i poručila da "nema opremu da se valja u seoskom blatu". Mnogi su mislili da će se one ovdje i zaustaviti, međutim to nije bio slučaj.

Milica Pavlović nedavno je održala nastup u jednog klubu u Zagrebu, a prilikom izvedbe pjesme "Provereno" žestoko je potkačila Anu Nikolić.

Pavlovičeva je pjevala sa publikom, vrckala i provodila se, a onda usred pjesme ispalila:

"Evo je Ana Nikolić lijevo!"

Snimak je brzo obišao sve društvene mreže, komentari ne prestaju, a gotovi svi čekaju Aninu reakciju.

Pogledajte snimak:

Pogledajte 00:28 Milica Pavlovic Ana Nikolic Izvor: TikTok/milicapavlovic.boginja_ Izvor: TikTok/milicapavlovic.boginja_

Ovako je istu pjesmu Ana otpjevala:

Dobro jutro svima, Ana Nikolić je i dalje jadna da jadnija ne može biti.pic.twitter.com/wKa976xL82 — Mihajlo (@mrhaunted93)June 11, 2022

