Milica Pavlović odlučila da podnese tužbu protiv Ane Nikolić.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Pink TV/screenshot

Pjevačica Milica Pavlović se u emisiji "Amidži šou" konačno oglasila poslije skandala koji je nastao kada se pojavio demo snimak njenog hita "Provereno" u izvedbi Ane Nikolić, koja je pomenutu numeru pjevala i na svom nastupu u jednoj beogradskom klubu.

Pavlovićeva je pred kamerama Nikolićevoj poručila da "treba da je bude sramota" i da je to što je uradila "dno dna", dok je Nikolićeva ubrzo reagovala i poručila da "nema opremu da se valja u seoskom blatu". Milica je sada odlučila da podnese tužbu i cio slučaj preda sudu!

"Ovo će sada otići u ruke pravnih lica jer ja ovo neću da dozvolim. Ovo je smiješno, ovo je vic. Sramota me je što se objašnjavam za moju pjesmu", rekla je Milica.

"Demo verzija se pojavila kada je moja pjesma postala hit. Tad se Ana Nikolić i sjetila za demo snimak. Autora sam zvala, a ona se ne javlja na telefon. Ovo je kriminal. Pošto ovo ne staje, vidim da su objavili demo verziju na Jutjub kanalu, proslijediću im sve matrice sa mog novog albuma jer su mi sve pjesme hit, pa evo Ana lepo neka prepeva, neka pjeva moje pesme na nastupima. Apsolutno nije problem da Ana izvodi pesmu 'Provereno' kad joj se već toliko dopada, problem je što je pjeva u demo verziji sa nekim drugim tekstom", kazala je Pavlovićeva.

Vidi opis MILICA PAVLOVIĆ ODLUČILA DA TUŽI ANU! U emisiji poručila da treba da se SRAMI, a sada presjekla - Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Potom je otkrila i zbog čega je tekst izmijenjen:

"Prisvaja pesmu i govori da je njena pjesma. Kad sam pročitala Brajin tekst i poslušala baladu, zvučala mi je kao da je to neka žena koju je frajer ostavio, pa ona moli da se on vrati, to nisam ja", kaže Milica za "Ekskluziv".

Milica je prokomentarisala i poteze svojih kolega na ovu temu.

"Vidjela sam da tu neki sa estrade podržavaju Anin lopovluk. Sve ostale kolege ćute i gledaju bezobrazluk. Pitala bih sve njih šta bi radili kada bi njima krali pjesmu i koga se oni to plaše?", kazala je na kraju.