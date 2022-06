"NIJE JE NAPASTVOVAO SVEŠTENIK" - Bivši muž učesnice Zadruge šokirao tvrdnjama: "Baba i deda su to predložili"

Bivši muž učesnice Zadruge Viktorije Mitrović koja je nakon skandala i trudnoće s Markom Osmakčić postala tema broj jedan u Beloj kući oglasio se za medije.

Veza Marka Osmakčića i Viki Miljković bila je burna od samog početka kada su u Zadruzi stupili u vezu. Marko ju je jednom prilikom pretukao u spavaćoj sobi, bacio je nekoliko puta u bazen u besu iako mu je rekla da ne zna da pliva, a kada mu je rekla da nosi njegovo dete ošamario je pred svima.

Viki je nakon Markovog napuštanja rijalitija donela odluku o abortusu, a sada se oglasio i njen prvi muž Robert koji je odlučio da otkrije navodno mnoge tajne i detalje iz njenog života.

"Mi smo se razveli pre njenog ulaska u Zadrugu, a rastali smo se pre jedno četiri godine. Poprilično je bilo teško, s obzirom na to da imamo i dete, preživljavao sam sve i svašta s obzirom na to da smo imali dug brak, pet godina nije malo. Svašta sam preživljavao i emotivno i psihičko, traume sam imao", započeo je on i dodao:

"Nije mi teško kada je gledam, ali me je sramota. Sramota me je kada gledam šta radi, jedna majka ne treba tako da se ophodi prema detetu i narodu. Ja sam pokrenuo postupak za dete i očekujem da uskoro bude kod mene, a posle toga sve ostalo. Dete doživljava traume, njoj treba detinjstvo. Ćerka mi je rekla da ima dvojicu tata, pitao sam je: 'Kako to?', a ona mi je rekla za Marka Osmakčića, oni joj dopuštaju da gleda Zadrugu i to me je zabolelo".

Kako se neretko spominje njeno bavljenjem prostitucijom, Robert tvrdi da je upoznat sa njenim nelegalnim radnjama.

"Ja sam upoznat sa tim mnogo ranije nego što je ona izjavila da se bavi prostitucijom, samo nisam imao dokaze da dam kod sudije i advokata da bih ja pokrenuo postupak da dobijem starateljstvo nad detetom. Ali s obzirom na to da je ona to rekla javno i da potvrđuje njena baba i svi, sada mogu to da uradim. Klijente ne znam, ali znam ko ju je vodio, jedan stariji gospodin, znam šta je radila i kako je radila", ispričao je Robert.

Nakon što je otkriveno da je porodica Marka Osmakčića lažilara smrt njegovog oca kako bi on napustio Zadrugu i trudnu Viki, Viktorijin bivši muž je imao samo jedno da kaže:

"Zbog svega što je radio nije normalan, cela porodica je nenormalna. I to što se ona plaši njega, ja ga se ne plašim, iznosim samo svoje mišljenje, da su svi bolesnici".

Priznao je da je istina da ju je gađao loncima, ali je nikada nije udario, te je ispričao stravičnu situaciju koju je doživela Viktorija sa svojim ocem:

"Njen otac je napunio kadu hladnom vodom i stavio led i terao je da leži u toj hladnoj vodi. On je jako nestabilan čovek, prvenstveno psihički", rekao je Robert, a potom šokirao kada je izneo tvrdnju da priča o popu i napastvovanju koju je Viki ispričala na početku Zadruge navodno nije istinita.

"Nije je napastvovao pop. Ona je imala jednu vezu, stariji čovek, dečko, vozio je nekog džipa, tako je ona meni rekla, da je bila jako mlada i labilna i onda je izgubila nevinost sa tim čovekom. Plašila se da to kaže kod kuće i kada je na kraju rekla, baba i deda su predložili da to bude sveštenik, to je ono što je ona meni rekla. Pokušala je da se ubije, da se baci sa četvrtog sprata. Mislio sam da ona živi bolji život jer se uvek hvalila da živi bolje otkad nije sa mnom, a to je sve bila njena maska".