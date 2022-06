JEZIVE SCENE U ZADRUZI! Filip Car ščepao Dalilu za glavu, ona se srušila na zemlju i NEPOMIČNO LEŽALA - brutalna svađa!

Novi okršaj Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Dalila Dragojević i Filip Car upali su u novi maratonski okršaj koji je učesnike Zadruge i pripadnike obezbeđenja podigao na noge.

Svađa ljubavnog para trajala je satima, a Car je besan ščepao Dalilu za glavu, a ona se nakon sukoba srušila na zemlju i ležala nepomično na podu u izolaciji.

"Za ovo moje ponašanje je zaslužan on. Nemoj da me pitaš ti ništa", urlala je Dalila, a zatim udarila Cara.

"Daj da te pitam nešto normalno. Kažem ti da ja ovo nisam napravio. Zamisli da na osnovu tvog ponašanja, da se ponašam. Je l' se sećaš kad ti je Dejan to radio?", rekao je Car i ščepao Dalilu za glavu.

"Dejan me ne intresuje. Ti si jedini čovek koji me intresuje, kunem ti se. Nije me intresovao zato što sam se od prvog dana zaljubila u tebe", drala se Dalila.

"Da li ti vidiš svoje ponašanje i postupke? Da li meriš sebe?", drao se Car.

"Aj izađi napolje", plakala je Dalila i isterala Cara.

