PALI ME DA MU BEZOBRAZNO PRIČAM TOKOM INTIMNOG ČINA! Jovana Jeremić otkrila detalje iz kreveta - "Zdravo sam PERVERZNA"

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po svom britkom jeziku i tome da uvek iskreno odgovori na svako pitanje ma koje vrste bilo, a tako je bilo i sada.

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jutarnjeg programa Jovana Jeremić izazovnim izdanjima neretko prikuje gledaoce za male ekrane, a svojim izjavama privuče veliku pažnju javnosti.

Nakon što je otkrila da zna kakav će biti njen budući muž i da će na posao dolaziti avionom, Jovana je sada bez ustezanja odgovorila na intimno pitanje.

"Da li si i koliko perverzna, šta tebe pali, šta voliš?", upitao ju je voditelj Hajp televizije.

"Da, ja sam zdravo perverzna. Pali me da šaljem perverzne poruke partneru dok je na poslu, a i volim tokom se*sa da mu pričam bezobrazne stvari, to me jako pali", bila je iskrena Jovana Jeremić.

Voditeljka se početkom ove godine zvanično razvela od supruga Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerku Leu. Kako je tada istakla sve je bilo gotovo za dva minuta, a ostali su u odličnim odnosima.

Pogledajte i kako je Jovana "zamešala" kukovima u Jutarnjem programu!