ZAREKLA SAM SE DA NEĆU DA BUDEM ŠVALERKA! Jovana Jeremić otkrila sve o drugom mužu - "Na posao ću dolaziti avionom"

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je da već sada zna kakav će biti njen drugi suprug.

Jovana Jeremić koja je nedavno sve ostavila bez teksta na jednom događaju otkrila je šta se zarekla pod manastirom Ostrog i progovorila o svom budućem mužu.

"Prvi put mi se Sveti Vasilije javio kada sam imala problem na poslu. To je bilo 2015. godine kada sam izbačena sa RTS-a. Ja godinu dana od tog momenta nisam mogla da nađem posao, počinjem da sanjam značajne snove koji mi govore da će sve da bude u redu i stvarno ja nalazim posao i počinjem da radim iza kamere na Hepiju", ispričala je Jovana i dodala:

"Tamo što ja obećam, ja to ne smem da prekršim. Ako tamo kažeš da više nećeš da pušiš, više ne smeš da zapališ cigaretu, jer ako prekršiš više nećeš moći da dođeš. Pričam sve iz iskustva. Ja sam obećala da u životu nikad neću varati i obećala sam da nikada nikome neću biti švalerka. Zaklela sam se onog momenta kada sam imala najviše problema, najviše nepristojnih ponuda, zaklela sam se da bih spasila sebe. Posle razvoda koliko sam imala tih nečasnih ponuda, nisam se ja slučajno zarekla. Ja sam morala da spasem sebe".

Jovana Jeremić nedavno se razvela od supruga Vojislava Miloševića sa kojim ima ćerkicu, a sada je otkrila i da zna kakav će biti njen drugi suprug.

"Ja sada kada tebi pričam o mom drugom mužu i kao da ga vidim, ali njega nema, još ga nisam upoznala, a tačno znam kakav će biti. Ovaj dečko sa kojim sam bila do skoro, ja sam znala da on to nije. Moj drugi muž će biti moćan čovek, on neće biti iz Srbije, našeg je porekla, ali živi u inostranstvu. Ja ću biti sve vreme u avionu, ja to znam, ja ću na posao dolaziti avionom da odradim emisiju. Moj muž će biti poput muža Sandre Meljničenko. On će ili da se bavi naftom ili će imati lanac restorana i kafića, neko će misliti da sam luda, ali to će biti tako", istakla je voditeljka za Star i poručila da "svaki muškarac koji prevari ženu zaslužuje da umre".

Jovana je nedavno govorila o poljupcu s košarkašem, a ovako se provodila sa Natašom Bekvalac na jednom prestoničkom događaju:

